Число загиблих від пожежі в одеській лікарні зросло до 7-ми

У лікарні померла одна з 5 госпіталізованих через пожежу в Одеському обласному медцентрі психічного здоров’я осіб.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 в !Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я" Одеської облради виникла пожежа.

Внаслідок неї загинули 6 осіб, ще 5-х було госпіталізовано.

Попередня причина займання – занесення вогню ззовні.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду створити державну комісію з розслідування пожежі в психіатричній лікарні в Одесі.