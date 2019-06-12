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Число загиблих від пожежі в одеській лікарні зросло до 7-ми

Середа, 12 червня 2019, 08:48

У лікарні померла одна з 5 госпіталізованих через пожежу в Одеському обласному медцентрі психічного здоров’я осіб.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 в !Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я" Одеської облради виникла пожежа.

Внаслідок неї загинули 6 осіб, ще 5-х було госпіталізовано.

Попередня причина займання – занесення вогню ззовні.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду створити державну комісію з розслідування пожежі в психіатричній лікарні в Одесі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесапожежа
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