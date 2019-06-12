Число загиблих від пожежі в одеській лікарні зросло до 7-ми
У лікарні померла одна з 5 госпіталізованих через пожежу в Одеському обласному медцентрі психічного здоров’я осіб.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
10 червня о 21:44 у Суворовському районі Одеса по вул. Академіка Воробйова, 9 в !Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я" Одеської облради виникла пожежа.
Внаслідок неї загинули 6 осіб, ще 5-х було госпіталізовано.
Попередня причина займання – занесення вогню ззовні.
Президент Володимир Зеленський доручив уряду створити державну комісію з розслідування пожежі в психіатричній лікарні в Одесі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua