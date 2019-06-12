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Число погибших от пожара в одесской больнице возросло до 7-ми

Среда, 12 июня 2019, 08:48

В больнице скончался один из 5 госпитализированных из-за пожара в Одесском областном медцентре психического здоровья человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одесса по ул. Академика Воробьева, 9, в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар.

Вследствие него погибли 6 человек, еще 5-ро были госпитализированы.

Предварительная причина возгорания – занесение огня извне.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству создать государственную комиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице в Одессе.

Темы: Одессапожар
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