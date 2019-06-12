Член ВРП, чиє призначення завернув Зеленський, подав у суд і пішов у відпустку

Члени Вищої ради правосуддя по квоті президента, чиї призначення своїм указом скасував Володимир Зеленський, пішли у відпустку без збереження заробітної плати. Один з них оскаржив указ Зеленського у Верховному суді.

Про це стало відомо за підсумками засідання ВРП 12 червня.

Відзначається, що ВРП зібралася, щоб затвердити заяву про подальшу діяльність.

Укази Зеленського стосувалися членів ВРП Андрія Василенка та Михайла Ісакова, яких напередодні інавгурації Зеленського призначив екс-президент Петро Порошенко.

Один із зазначених членів ВРП заявив, що у зв’язку з указом президента написав і подав заяву про відпустку за власний рахунок без збереження заробітної плати.

Інший, не називаючи імені, заявив, що оскаржив указ президента у Верховному суді і також написав заяву про відпустку за власний рахунок.

Ні Василенко, ні Ісаков не приймали рішення щодо майбутнього ВРП, щоб уникнути конфлікту інтересів і в зв’язку з поданими заявами.

Після виходу з нарадчої кімнати головуючий Володимир Говоруха заявив, що ВРП "продовжить виконувати функції, визначені конституцією та законами України".

ВРП складається з 21 члена: 10 — обирає з'їзд суддів, 2 — призначає президент, 2 — обирає Верховна Рада, 2 — обирає з'їзд адвокатів, 2 — обирає всеукраїнська конференція прокурорів, 2 — обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

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