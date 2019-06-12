Члены ВСП, чьи назначения завернул Зеленский, ушли в отпуск
Члены Высшего совета правосудия по квоте президента, чьи назначения своим указом отменил Владимир Зеленский, ушли в отпуск без сохранения заработной платы.
Об этом стало известно по итогам заседания ВСП 12 июня.
Отмечается, что ВРП собралась, чтобы утвердить заявление о дальнейшей деятельности.
Указы Зеленского касались членов ВРП Андрея Василенко и Михаила Исакова, которых накануне инаугурации Зеленского назначил экс-президент Петр Порошенко.
Один из указанных членов ВРП заявил, что в связи с указом президента написал и подал заявление об отпуске за свой счет без сохранения заработной платы.
Другой, не называя имени, заявил, что обжаловал указ президента в Верховном суде и также написал заявление об отпуске за свой счет.
И Василенко, и Исаков не принимали решения относительно будущего ВСП, чтобы избежать конфликта интересов и в связи с поданными заявлениями.
После выхода из совещательной комнаты председательствующий Владимир Говоруха заявил, что ВСП "продолжит выполнять функции, определенные Конституцией и законами Украины".
ВРП состоит из 21 члена: 10 - выбирает съезд судей, 2 - назначает президент, 2 - выбирает Верховная Рада, 2 - выбирает съезд адвокатов, 2 - выбирает всеукраинская конференция прокуроров, 2 - выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
Напомним:
- 13 мая действующий в то время президент Петр Порошенко назначилАндрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.
- 10 июня шестой президент Владимир Зеленский отменил эти два указа своего предшественника.
- Высший совет правосудия - это орган, который обеспечивает независимость судебной власти и ее функционирования на основе ответственности, подотчетности и добродетели.
- Его создание предусматривала судебная реформа 2016 года на замену Высшего совета юстиции. Закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу 5 января 2017 года.
- Срок полномочий членов Высшего совета правосудия - 4 года
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