Члены Высшего совета правосудия по квоте президента, чьи назначения своим указом отменил Владимир Зеленский, ушли в отпуск без сохранения заработной платы. Один из них обжаловал указ Зеленского в Верховном суде.

Об этом стало известно по итогам заседания ВСП 12 июня.

Отмечается, что ВРП собралась, чтобы утвердить заявление о дальнейшей деятельности.

Указы Зеленского касались членов ВРП Андрея Василенко и Михаила Исакова, которых накануне инаугурации Зеленского назначил экс-президент Петр Порошенко.

Один из указанных членов ВРП заявил, что в связи с указом президента написал и подал заявление об отпуске за свой счет без сохранения заработной платы.

Другой, не называя имени, заявил, что обжаловал указ президента в Верховном суде и также написал заявление об отпуске за свой счет.

Василенко и Исаков не принимали решения относительно будущего ВСП, чтобы избежать конфликта интересов и в связи с поданными заявлениями.

После выхода из совещательной комнаты председательствующий Владимир Говоруха заявил, что ВСП "продолжит выполнять функции, определенные Конституцией и законами Украины".

ВРП состоит из 21 члена: 10 - выбирает съезд судей, 2 - назначает президент, 2 - выбирает Верховная Рада, 2 - выбирает съезд адвокатов, 2 - выбирает всеукраинская конференция прокуроров, 2 - выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Напомним: