Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хомчак розповів, чи була дана команда ЗСУ "не стріляти у відповідь"

Четвер, 13 червня 2019, 10:10
Хомчак розповів, чи була дана команда ЗСУ не стріляти у відповідь

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що ніхто не давав команди військовослужбовцям не відповідати на провокації бойовиків окупованого Донбасу, оскільки там йде війна.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на питання, чи давався відповідний наказ після переговорів у Мінську.

"Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. В них жодних команд не відповідати немає", - сказав Хомчак.

"Ну як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай. Це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли", - додав він.

За його словами, на війні такого не буває і жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть.

"І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть", - підкреслив керівник Генштабу..

Він зазначив, що всі розуміють, що не треба провокувати, але військовий, по якому стріляють і який  п'ять років воює, не може не відповідати.

На питання щодо ситуації на Донбасі, він розповів, що там постійно відбуваються вогневі зіткнення, але загострення, яке може ввести в паніку українців, немає.

"Йдуть бойові будні на території, де є зіткнення двох воюючих сторін", - сказав Хомчак, додавши, що там постійно провокації та намагання дискредитувати українську армію, аби показати, що влада в Україні не може керувати ситуацією.

За його словами, різких змін у поведінці окупантів немає.

"Наші військові вивчили противника повністю, мають повну картину, що там відбувається і де перебуває противник. Ми стараємось не провокувати", - додав головнокомандуючий ЗСУ.

При цьому він підкреслив, що попри домовленості розведення сил у Станиці-луганській так і не відбулося, хоча президент дав таку команду і військові до цього готові ,але для цього має бути п'ять діб тиші.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
  • Згодом, після хвилі критики, голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма пояснив свою позицію, зазначивши, що  українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.
  • У щоденних зведеннях щодо ситуації в зоні бойових дій штаб ООС повідомляє, що українські військові відкривають вогонь лише у відповідь  на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Українська правда" у Threads

Теми: ХомчакЗбройні силиДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Хомчак
Кабмін погодив заміну голові Чернігівської ОДА Коваленко. Раніше звільнили її чоловіка - Хомчака
Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"
Хомчак іде з посади. Призначено нового головнокомандувача – ОП
Останні новини
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні сніжитиме, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: