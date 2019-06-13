Хомчак розповів, чи була дана команда ЗСУ "не стріляти у відповідь"

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що ніхто не давав команди військовослужбовцям не відповідати на провокації бойовиків окупованого Донбасу, оскільки там йде війна.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на питання, чи давався відповідний наказ після переговорів у Мінську.

"Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. В них жодних команд не відповідати немає", - сказав Хомчак.

"Ну як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай. Це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли", - додав він.

За його словами, на війні такого не буває і жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть.

"І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть", - підкреслив керівник Генштабу..

Він зазначив, що всі розуміють, що не треба провокувати, але військовий, по якому стріляють і який п'ять років воює, не може не відповідати.

На питання щодо ситуації на Донбасі, він розповів, що там постійно відбуваються вогневі зіткнення, але загострення, яке може ввести в паніку українців, немає.

"Йдуть бойові будні на території, де є зіткнення двох воюючих сторін", - сказав Хомчак, додавши, що там постійно провокації та намагання дискредитувати українську армію, аби показати, що влада в Україні не може керувати ситуацією.

За його словами, різких змін у поведінці окупантів немає.

"Наші військові вивчили противника повністю, мають повну картину, що там відбувається і де перебуває противник. Ми стараємось не провокувати", - додав головнокомандуючий ЗСУ.

При цьому він підкреслив, що попри домовленості розведення сил у Станиці-луганській так і не відбулося, хоча президент дав таку команду і військові до цього готові ,але для цього має бути п'ять діб тиші.

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