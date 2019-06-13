Хомчак рассказал, была ли дана команда ВСУ “не стрелять в ответ"

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что никто не давал команды военнослужащим не отвечать на провокации боевиков оккупированного Донбасса, поскольку там идет война.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, давал соответствующий приказ после переговоров в Минске.

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет", - сказал Хомчак.

"Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы", - добавил он.

По его словам, на войне такого не бывает и ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст.

"И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - подчеркнул руководитель Генштаба ..

Он отметил, что все понимают, что не надо провоцировать, но военный, по которому стреляют и который пять лет воюет, не может не отвечать.

На вопрос о ситуации на Донбассе, он рассказал, что там постоянно происходят огневые столкновения, но обострение, которое может ввести в панику украинцев, нет.

"Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон", - сказал Хомчак, добавив, что там постоянно провокации и попытки дискредитировать украинскую армию, чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией.

По его словам, резких изменений в поведении оккупантов нет.

"Наши военные изучили противника полностью, имеют полную картину, что там происходит и где находится противник. Мы стараемся не провоцировать", - добавил главнокомандующий ВСУ.

При этом он подчеркнул, что несмотря на договоренности разведения сил в Станице-Луганской так и не произошло, хотя президент дал такую ​​команду и военные к этому готовы, но для этого должно быть пять суток тишины.

Напомним: