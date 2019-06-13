Справа проти Ющенка: екс-президент знайшов у слідства конфлікт інтересів на $1 млн

Третій президент Віктор Ющенко стверджує, що слідчий, який повідомив йому про підозру у справі про розкрадання Межигір'я, має конфлікт інтересів "вартістю" майже мільйон доларів.

Про це він написав у Facebook.

"Мільйон доларів за підозру Ющенку! Повідомляючи мені про підозру, слідчий Смітюх Олександр Федорович не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 млн доларів", - заявив Ющенко.

За його словами, Олександр Смітюх є племінником Григорія Смітюха - українського політика, у минулому члена Партії регіонів, який за часів президентства Леоніда Кучми був заступником керівника Державного управління справами.

"За часів перебування на посаді у Державному управлінні справами Смітюх Г.Є. було видано ордер на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18-А", - розповів екс-президент.

Він зазначив, що за часів його президентства цей ордер був скасований через порушенням вимог житлового законодавства.

Ющенко додав, що у подальшому щодо вказаної квартири було ініційовано ряд судових справ в яких сторонами виступають ТОВ "СІГОО" (35532873), та ТОВ "Міжнародна компанія "Антарес" (20056770) кінцевим бенефіціаром яких є Григорій Смітюх.

"При цьому, орієнтовна ринкова вартість квартири станом на сьогодні становить приблизно 940 000 доларів США", - наголосив екс-президент.

"Наявність родинних відносин між Смітюх Григорієм Євдокимовичем та Смітюх Олександром Федоровичем, спірних правовідносин, які виникли за вказаними судовими спорами щодо квартири, обставин встановлених судовими рішеннями, свідчать про наявний реальний конфлікт інтересів у кримінальних провадженнях відносно Ющенка Віктора Андрійовича", - стверджує він.

Ющенко зазначив, що згідно Закону України "Про запобігання корупції" слідчий Смітюх мав повідомити свого безпосереднього керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів, а останній повинен був запобігти такому конфлікту при здійсненні досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень.

фото з Facebook В. Ющенка

За його словами, він звернувся із заявою до Генерального прокурора щодо проведення перевірки вказаних обставин, та надання їм правової оцінки.

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