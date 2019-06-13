Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа проти Ющенка: екс-президент знайшов у слідства конфлікт інтересів на $1 млн

Четвер, 13 червня 2019, 12:16
Справа проти Ющенка: екс-президент знайшов у слідства конфлікт інтересів на $1 млн

Третій президент Віктор Ющенко стверджує, що слідчий, який повідомив йому про підозру у справі про розкрадання Межигір'я, має конфлікт інтересів "вартістю" майже мільйон доларів.

Про це він написав у Facebook.

"Мільйон доларів за підозру Ющенку! Повідомляючи мені про підозру, слідчий Смітюх Олександр Федорович не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 млн доларів", - заявив Ющенко.

За його словами, Олександр Смітюх є племінником Григорія Смітюха - українського політика, у минулому члена Партії регіонів, який за часів президентства Леоніда Кучми був заступником керівника Державного управління справами.

"За часів перебування на посаді у Державному управлінні справами Смітюх Г.Є. було видано ордер на квартиру за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18-А", - розповів екс-президент.

Він зазначив, що за часів його президентства цей ордер був скасований через порушенням вимог житлового законодавства.

Ющенко додав, що у подальшому щодо вказаної квартири було ініційовано ряд судових справ в яких сторонами виступають ТОВ "СІГОО" (35532873), та ТОВ "Міжнародна компанія "Антарес" (20056770) кінцевим бенефіціаром яких є Григорій Смітюх.

"При цьому, орієнтовна ринкова вартість квартири станом на сьогодні становить приблизно 940 000 доларів США", - наголосив екс-президент.

"Наявність родинних відносин між Смітюх Григорієм Євдокимовичем та Смітюх Олександром Федоровичем, спірних правовідносин, які виникли за вказаними судовими спорами щодо квартири, обставин встановлених судовими рішеннями, свідчать про наявний реальний конфлікт інтересів у кримінальних провадженнях відносно Ющенка Віктора Андрійовича", - стверджує він.

Ющенко зазначив, що згідно Закону України "Про запобігання корупції" слідчий Смітюх мав повідомити свого безпосереднього керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів, а останній повинен був запобігти такому конфлікту при здійсненні досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень.

 
фото з Facebook В. Ющенка

За його словами, він звернувся із заявою до Генерального прокурора щодо проведення перевірки вказаних обставин, та надання їм правової оцінки.

Нагадаємо:

  • Генеральна прокуратура підозрює екс-президента Віктора Ющенка у розтраті майна на загальну суму 540 мільйонів гривень.
  • Пізніше у ГПУ повідомили, що Ющенко приходив на допит 4 червня.
  • Раніше народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.
  • Колишній президент Віктор Ющенко відкидає звинувачення Генеральною прокуратури у розтраті  540 мільйонів гривень і заявляє, що не збирається переховуватися.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЮщенкоМежигір’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Ющенко
Віктор Ющенко: Я за колапс Росії молюся кожен день
Ющенко порівняв ситуацію в Україні з Афганістаном
Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли
Останні новини
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні сніжитиме, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: