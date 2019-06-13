Дело против Ющенко: экс-президент нашел у следствия конфликт интересов на $1 млн
Третий президент Виктор Ющенко утверждает, что следователь, который сообщил ему о подозрении в деле о хищении Межигорья, имеет реальный конфликт интересов "стоимостью" почти миллион долларов.
Об этом он написал в Facebook.
"Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своему руководителю Сергею Горбатюку о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов", - заявил Ющенко.
По его словам, Александр Смитюх является племянником Григория Смитюха - украинского политика, в прошлом члена Партии регионов, который во времена президентства Леонида Кучмы был заместителем руководителя Государственного управления делами.
"За время пребывания в должности в Государственном управлении делами Смитюх Г.Е. был выдан ордер на квартиру по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 18-А", - рассказал экс-президент.
Он отметил, что во времена его президентства этот ордер был отменен из-за нарушений требований жилищного законодательства.
Ющенко добавил, что в дальнейшем по указанной квартире было инициировано ряд судебных дел в которых сторонами выступают ООО "Сиго" (35532873), и ООО "Международная компания "Антарес" (20056770) конечным бенефициаром которых является Григорий Смитюх.
"При этом, ориентировочная рыночная стоимость квартиры на сегодня составляет примерно 940 000 долларов США", - подчеркнул экс-президент.
"Наличие родственных отношений между Смитюх Григорием Евдокимовичем и Смитюх Александром Федоровичем, спорных правоотношений, возникших по указанным судебным спорам по квартире, обстоятельств установленных судебными решениями, свидетельствуют об имеющемся реальном конфликте интересов по уголовным производствам относительно Ющенко Виктора Андреевича", - утверждает он.
Ющенко отметил, что согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" следователь Смитюх должен был сообщить своему непосредственному руководителю Сергею Горбатюу о реальном конфликте интересов, а последний должен был предотвратить такой конфликт при осуществлении досудебного расследования указанных уголовных производств.
По его словам, он обратился с заявлением к Генеральному прокурору о проведении проверки указанных обстоятельств, и предоставления им правовой оценки.
Напомним:
- Генеральная прокуратура подозревает экс-президента Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен.
- Позже в ГПУ сообщили, что Ющенко приходил на допрос 4 июня.
- Бывший президент Виктор Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры в растрате 540 млн гривен и заявляет, что не собирается скрываться.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua