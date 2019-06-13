Міст Кличка закривають, щоб прибрати "зайве"

Новозбудований пішохідний міст у Києві тимчасово закриють для проведення технологічних робіт.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

"До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення там технологічних робіт. Це небхідно, бо вже "влігся" гусасфальт – покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку", - написав він.

"Ми говорили про це раніше, коли люди цікавилися чому багато маленьких камінців. Така технологія використання гусасфальту - зайва крихта відходить через деякий час. Тому, працюємо, прибираємо. Вже завтра вдень міст чекатиме на відвідувачів", - додав мер.

Кличко також повідомив, що на скляних елементах мосту встановлять суперброньоване скло.

"Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла. Скляні елементи на мосту залишаться. Вони – абсолютно безпечні", - написав мер.

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