Міст Кличка закривають, щоб прибрати "зайве"
Новозбудований пішохідний міст у Києві тимчасово закриють для проведення технологічних робіт.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.
"До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення там технологічних робіт. Це небхідно, бо вже "влігся" гусасфальт – покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку", - написав він.
"Ми говорили про це раніше, коли люди цікавилися чому багато маленьких камінців. Така технологія використання гусасфальту - зайва крихта відходить через деякий час. Тому, працюємо, прибираємо. Вже завтра вдень міст чекатиме на відвідувачів", - додав мер.
Кличко також повідомив, що на скляних елементах мосту встановлять суперброньоване скло.
"Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла. Скляні елементи на мосту залишаться. Вони – абсолютно безпечні", - написав мер.
Нагадаємо:
- До Дня Києва у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераси зі склом під ногами.
- Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили.
- Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту), розглядається версія того, що міст обстріляли.
- Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження мосту, ділянку пішохідної частини зі скляною поверхнею закрили на перевірку.
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