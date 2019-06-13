Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мост Кличко закрывают, чтобы убрать «лишнее»

Четверг, 13 июня 2019, 14:14

Новый пешеходный мост в Киеве временно закроют для проведения технологических работ.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что "улегся" гусасфальт – покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить городов, нанести пластиковую разметку", - написал он .

"Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем. Уже завтра днем мост будет ждать посетителей", - добавил мэр.

Кличко также сообщил, что на склонах элементах моста установят суперброньоване стекло.

"Что касается защитной пленки на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, то ее в ближайшее время заменят на слой защитного суперброньованого стекла. Стеклянные элементы на мосту останутся. Они - абсолютно безопасны", - написал мэр.

Напомним:

  • 25 мая в столице открыли пешеходный мостмежду Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами. 
  • 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснулостекло, позже треснул еще один фрагмент.
  • 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
  • Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли. 
  • Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрылина проверку.

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: