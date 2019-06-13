Мост Кличко закрывают, чтобы убрать «лишнее»

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Четверг, 13 июня 2019, 14:14

Новый пешеходный мост в Киеве временно закроют для проведения технологических работ.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что "улегся" гусасфальт – покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить городов, нанести пластиковую разметку", - написал он .

"Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем. Уже завтра днем мост будет ждать посетителей", - добавил мэр.

Кличко также сообщил, что на склонах элементах моста установят суперброньоване стекло.

"Что касается защитной пленки на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, то ее в ближайшее время заменят на слой защитного суперброньованого стекла. Стеклянные элементы на мосту останутся. Они - абсолютно безопасны", - написал мэр.

Напомним:

  • 25 мая в столице открыли пешеходный мостмежду Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами. 
  • 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснулостекло, позже треснул еще один фрагмент.
  • 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
  • Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли. 
  • Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрылина проверку.

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Темы: Киев


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