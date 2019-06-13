Мост Кличко закрывают, чтобы убрать «лишнее»
Новый пешеходный мост в Киеве временно закроют для проведения технологических работ.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.
"До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что "улегся" гусасфальт – покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить городов, нанести пластиковую разметку", - написал он .
"Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем. Уже завтра днем мост будет ждать посетителей", - добавил мэр.
Кличко также сообщил, что на склонах элементах моста установят суперброньоване стекло.
"Что касается защитной пленки на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, то ее в ближайшее время заменят на слой защитного суперброньованого стекла. Стеклянные элементы на мосту останутся. Они - абсолютно безопасны", - написал мэр.
Напомним:
- 25 мая в столице открыли пешеходный мостмежду Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
- 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснулостекло, позже треснул еще один фрагмент.
- 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли.
- Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрылина проверку.