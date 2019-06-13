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Саакашвілі представив першу п'ятірку своєї партії

Четвер, 13 червня 2019, 17:30
Саакашвілі представив першу п'ятірку своєї партії

Партія "Рух нових сил" представила першу десятку кандидатів свого списку кандидатів у Верховну Раду.

Її представив лідер партії колишній губернатор Одещини і колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі у Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Він очолює список, другий – екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, третій номер – народний депутат 7-го скликання Олесь Доній, четверта – одеська шахматистка Наталя Жукова, п’ятий – екс-міністр економіки Володимир Лановий.

Крім того, в першій десятці - громадський діяч, дружина екс-мера Глухова Мішеля Терещенка Олена Терещенко; депутат Харківської облради Дмитро Булах; екс-керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) Анна Соломатіна; журналіст з Одеси, громадський діяч Олег Михайлик; депутат Харківської міськради, співзасновник Харківського антикорупційного центру Ігор Черняк.

За словами Саакашвілі, з'їзд партії, на якому було затверджено список кандидатів, відбувся в понеділок, 10 червня.

Журналістам роздали список, в якому - більш 100 прізвищ

Нагадаємо:

  • Раніше Саакашвілі заявив, що "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно.
  • Міхеіл Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка йти на вибори разом із партією "УДАР".
  • 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
  • Перед цим Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Саакашвілівибори
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