Саакашвілі представив першу п'ятірку своєї партії

Партія "Рух нових сил" представила першу десятку кандидатів свого списку кандидатів у Верховну Раду.

Її представив лідер партії колишній губернатор Одещини і колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі у Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Він очолює список, другий – екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, третій номер – народний депутат 7-го скликання Олесь Доній, четверта – одеська шахматистка Наталя Жукова, п’ятий – екс-міністр економіки Володимир Лановий.

Крім того, в першій десятці - громадський діяч, дружина екс-мера Глухова Мішеля Терещенка Олена Терещенко; депутат Харківської облради Дмитро Булах; екс-керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) Анна Соломатіна; журналіст з Одеси, громадський діяч Олег Михайлик; депутат Харківської міськради, співзасновник Харківського антикорупційного центру Ігор Черняк.

За словами Саакашвілі, з'їзд партії, на якому було затверджено список кандидатів, відбувся в понеділок, 10 червня.

Журналістам роздали список, в якому - більш 100 прізвищ

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