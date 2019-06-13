Саакашвили представил первую пятерку своей партии
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Четверг, 13 июня 2019, 17:30
Партия "Рух новых сил" представила первую пятерку кандидатов своего списка кандидатов в Верховную Раду.
Ее представил лидер партии бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в Киеве в четверг.
Он возглавляет список, второй – экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, третий номер – народный депутат 7-го созыва Олесь Доний, четвертая - одесская шахматистка Наталья Жукова, пятый - экс-министр экономики Владимир Лановой.
Напомним:
- Ранее Саакашвили заявил, что "Рух новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
- Михаил Саакашвили отказался от предложения Кличко идти на выборы вместе с партией "Удар".
- 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Саакашвили стать председателем партии.
- Перед этим Саакашвили призвал однопартийцев поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.
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