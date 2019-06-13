Партия "Рух новых сил" представила первую пятерку кандидатов своего списка кандидатов в Верховную Раду.

Ее представил лидер партии бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в Киеве в четверг.

Он возглавляет список, второй – экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, третий номер – народный депутат 7-го созыва Олесь Доний, четвертая - одесская шахматистка Наталья Жукова, пятый - экс-министр экономики Владимир Лановой.

Напомним: