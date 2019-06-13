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Саакашвили представил первую десятку своей партии

Четверг, 13 июня 2019, 17:30
Саакашвили представил первую десятку своей партии

Партия "Рух новых сил" представила первую десятку кандидатов своего списка кандидатов в Верховную Раду.

Ее представил лидер партии бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в Киеве в четверг.

Он возглавляет список, второй – экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, третий номер – народный депутат 7-го созыва Олесь Доний, четвертая - одесская шахматистка Наталья Жукова, пятый - экс-министр экономики Владимир Лановой.

Кроме того, в первой десятке – общественный деятель, жена экс-мэра Глухова Мишеля Терещенко Елена Терещенко; депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах; экс-руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Анна Соломатина; журналист из Одессы, общественный деятель Олег Михайлик; депутат Харьковского горсовета, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.

По словам Саакашвили, съезд партии, на котором был утвержден список кандидатов, состоялся в понедельник, 10 июня.

Журналистам раздали список, в котором - более 100 фамилий

Напомним:

  • Ранее Саакашвили заявил, что "Рух новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
  • Михаил Саакашвили отказался от предложения Кличко идти на выборы вместе с партией "Удар".
  • 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Саакашвили стать председателем партии.
  • Перед этим Саакашвили призвал однопартийцев поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украинская правда
Темы: Саакашвиливиборы
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