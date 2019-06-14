Новая социология: лидер укрепил позицию, барьер преодолевает Смешко
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали 51,3% граждан, преодолела бы барьер в 5% и партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь".
Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра "Социс" и Комитета избирателей Украины от 29 мая по 6 июня.
В частности, 51,3% тех, кто определился и будет голосовать, заявили, что поддержали бы на выборах в Верховную Раду пропрезидентскую партию "Слуга народа".
На втором месте с 9,5% недавно переименованная партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность".
На третьем, с разницей в 0,3%, - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,2%).
Также преодолевает проходной барьер ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,7%) и "Сила и честь" (5%).
На рубеже и партия певца Святослава Вакарчука "Голос" (4,9%).
Другие партии, с учетом погрешности, в Раду не проходят.
Опрос проводился с 29 мая по 6 июня 2019 года методом интервью "face-to- face" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет.
Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.
"Социс" курирует политтехнолог экс-президента Игорь Гринев. 51% акций "Социс" принадлежит компании "Среднеевропейская агентство", учредителями которой являются дети Гринива – Роман-Даниил Гринив и Мария Процюк.
Напомним:
- По данным предыдущих опросов КМИС в Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
- Предыдущий опрос "Социального мониторинга" и Украинского института социсследований Яременко свидетельствует о том, что в Раду могут пройти "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Еще три партии, с учетом погрешности, также имели шансы попасть в парламент.
- Выборы народных депутатов запланированы на 21 июля.
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