Новая социология: лидер укрепил позицию, барьер преодолевает Смешко

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Пятница, 14 июня 2019, 11:21
ФОТО: АПУ

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали 51,3% граждан, преодолела бы барьер в 5% и партия экс-главы СБУ Игоря Смешко "Сила и честь".

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра "Социс" и Комитета избирателей Украины от 29 мая по 6 июня.

В частности, 51,3% тех, кто определился и будет голосовать, заявили, что поддержали бы на выборах в Верховную Раду пропрезидентскую партию "Слуга народа".

 

На втором месте с 9,5% недавно переименованная партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность".

На третьем, с разницей в 0,3%, - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,2%).

Также преодолевает проходной барьер ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,7%) и "Сила и честь" (5%).

На рубеже и партия певца Святослава Вакарчука "Голос" (4,9%).

Другие партии, с учетом погрешности, в Раду не проходят.

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня 2019 года методом интервью "face-to- face" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 1,6%.

"Социс" курирует политтехнолог экс-президента Игорь Гринев. 51% акций "Социс" принадлежит компании "Среднеевропейская агентство", учредителями которой являются дети Гринива – Роман-Даниил Гринив и Мария Процюк.

Напомним:

  • По данным предыдущих опросов КМИС в Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
  • Предыдущий опрос "Социального мониторинга" и Украинского института социсследований Яременко свидетельствует о том, что в Раду могут пройти "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Еще три партии, с учетом погрешности, также имели шансы попасть в парламент.
  • Выборы народных депутатов запланированы на 21 июля.

Украинская правда

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Темы: социология Верховная Рада виборы Смешко опрос


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