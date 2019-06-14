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Зеленський вшанував загиблих літака Іл-76 і дав завдання начальнику Генштабу

П'ятниця, 14 червня 2019, 12:28

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули у катастрофі збитого бойовиками на Донбасі літака Іл-76 та доручив начальнику Генштабу працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, вся Україна вшановує пам’ять 40 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу військово-транспортного літака Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ, які загинули 14 червня 2014 року, коли їхній літак збили терористи при заході на посадку в аеропорту "Луганськ".

"Я щиро поділяю сум і горе рідних та близьких кожного із загиблих. Наш обов’язок перед ними полягає у тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій у майбутньому", - заявив Зеленський.

 
фото АП
 
фото АП

"Тому я, як Верховний Головнокомандувач ЗС України, доручив начальнику Генерального штабу активно працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій, і враховувати його у подальших спецопераціях і реформах ЗСУ. Звісно, я знаю про судову тяганину щодо цієї трагедії", - додав президент.

 
фото АП

Він зазначив, що це свідчить про великі проблеми в архітектурі військової юстиції. Зеленський підкреслив, що одним із пріоритетів для нього є налагодження її ефективного функціонування.

"Загибель військових – це не статистика. Це глибока рана для країни, яка ще довго не загоїться", - сказав Зеленський і перерахував імена 54 загиблих у той день військовослужбовців.

 
фото АП
 
фото АП

Як додали в Адміністрації президента, церемонія вшанування відбулася біля Зали пам'яті у Міністерстві оборони України.

Повідомляється, що на ній були присутні близькі та друзі загиблих, військові, Міністр оборони України та Начальник Генерального штабу.

 
фото АП
 
фото АП

За даними АП, під час заходу зачитали імена 49 воїнів, які 14 червня 2014 року загинули в авіакатастрофі літака Іл-76, збитого біля Луганська. Також вшанували п’ятьох воїнів, котрі загинули цього дня в різні роки війни – віддали життя, захищаючи територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Нагадаємо:

  • 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав.
  • На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.
  • 17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.
  • На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.
  • Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.
  • 27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію. Наразі апеляційний суд все ще розглядає його справу.
  • Суд не позбавив генерала військового звання, а у 2017 році Міноборони виділило йому квартиру в столиці.
  • 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.
  • У червні 2018 року суд зобов'язав Міноборони виплатити родичам загиблих 19,5 млн.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпрезиденткатастрофиАТОГенштаб
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