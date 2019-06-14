Зеленський вшанував загиблих літака Іл-76 і дав завдання начальнику Генштабу

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули у катастрофі збитого бойовиками на Донбасі літака Іл-76 та доручив начальнику Генштабу працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, вся Україна вшановує пам’ять 40 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу військово-транспортного літака Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ, які загинули 14 червня 2014 року, коли їхній літак збили терористи при заході на посадку в аеропорту "Луганськ".

"Я щиро поділяю сум і горе рідних та близьких кожного із загиблих. Наш обов’язок перед ними полягає у тому, щоб не дозволити повторення подібних трагедій у майбутньому", - заявив Зеленський.

фото АП фото АП

"Тому я, як Верховний Головнокомандувач ЗС України, доручив начальнику Генерального штабу активно працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій, і враховувати його у подальших спецопераціях і реформах ЗСУ. Звісно, я знаю про судову тяганину щодо цієї трагедії", - додав президент.

фото АП

Він зазначив, що це свідчить про великі проблеми в архітектурі військової юстиції. Зеленський підкреслив, що одним із пріоритетів для нього є налагодження її ефективного функціонування.

"Загибель військових – це не статистика. Це глибока рана для країни, яка ще довго не загоїться", - сказав Зеленський і перерахував імена 54 загиблих у той день військовослужбовців.

фото АП фото АП

Як додали в Адміністрації президента, церемонія вшанування відбулася біля Зали пам'яті у Міністерстві оборони України.

Повідомляється, що на ній були присутні близькі та друзі загиблих, військові, Міністр оборони України та Начальник Генерального штабу.

фото АП фото АП

За даними АП, під час заходу зачитали імена 49 воїнів, які 14 червня 2014 року загинули в авіакатастрофі літака Іл-76, збитого біля Луганська. Також вшанували п’ятьох воїнів, котрі загинули цього дня в різні роки війни – віддали життя, захищаючи територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

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