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Зеленский почтил погибших самолета Ил-76 и дал задание начальнику Генштаба

Пятница, 14 июня 2019, 12:28

Президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших в катастрофе сбитого боевиками на Донбассе самолета Ил-76 и поручил начальнику Генштаба работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, вся Украина чтит память 40 погибших бойцов 25-й воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ, погибших 14 июня 2014 года, когда их самолет сбили террористы при заходе на посадку в аэропорту "Луганск".

"Я искренне разделяю печаль и горе родных и близких каждого из погибших. Наш долг перед ними заключается в том, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - заявил Зеленский.

 
фото АП
 
фото АП

"Поэтому я, как Верховный Главнокомандующий ВС Украины, поручил начальнику Генерального штаба активно работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий, и учитывать его в дальнейших спецоперациях и реформах ВСУ. Конечно, я знаю о судебных тяжбах по этой трагедии", - добавил президент.

 
фото АП

Он отметил, что это свидетельствует о больших проблемах в архитектуре военной юстиции. Зеленский подчеркнул, что одним из приоритетов для него является налаживание ее эффективного функционирования.

"Гибель военных - это не статистика. Это глубокая рана для страны, которая еще долго не заживет", - сказал Зеленский и перечислил имена 54 погибших в тот день военнослужащих.

 
фото АП
 
фото АП

Как добавили в Администрации президента, церемония состоялась в Зале памяти в Министерстве обороны Украины.

Сообщается, что на ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба.

 
фото АП
 
фото АП

По данным АП, во время мероприятия зачитали имена 49 воинов, которые 14 июня 2014 года погибли в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого у Луганска. Также почтили пяти воинов, погибших в этот день ии в разные годы войны - отдали жизни, защищая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Напомним:

  • 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал.
  • На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
  • 17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.
  • На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.
  • Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.
  • 27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию. На данный момент апелляционный суд все еще рассматривает его дело.
  • Суд не лишил генерала воинского звания, а в 2017 году Минобороны выделило ему квартиру в столице.
  • 30 января 2017 года прокуратура направила в суд обвинение против главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.
  • В июне 2018 года суд обязал Минобороны выплатить родственникам погибших 19,5 миллионов компенсации.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпрезиденткатастрофыАТОГенштаб
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