Зеленский почтил погибших самолета Ил-76 и дал задание начальнику Генштаба

Президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших в катастрофе сбитого боевиками на Донбассе самолета Ил-76 и поручил начальнику Генштаба работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, вся Украина чтит память 40 погибших бойцов 25-й воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил ВСУ, погибших 14 июня 2014 года, когда их самолет сбили террористы при заходе на посадку в аэропорту "Луганск".

"Я искренне разделяю печаль и горе родных и близких каждого из погибших. Наш долг перед ними заключается в том, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - заявил Зеленский.

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"Поэтому я, как Верховный Главнокомандующий ВС Украины, поручил начальнику Генерального штаба активно работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий, и учитывать его в дальнейших спецоперациях и реформах ВСУ. Конечно, я знаю о судебных тяжбах по этой трагедии", - добавил президент.

фото АП

Он отметил, что это свидетельствует о больших проблемах в архитектуре военной юстиции. Зеленский подчеркнул, что одним из приоритетов для него является налаживание ее эффективного функционирования.

"Гибель военных - это не статистика. Это глубокая рана для страны, которая еще долго не заживет", - сказал Зеленский и перечислил имена 54 погибших в тот день военнослужащих.

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Как добавили в Администрации президента, церемония состоялась в Зале памяти в Министерстве обороны Украины.

Сообщается, что на ней присутствовали близкие и друзья погибших, военные, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба.

фото АП фото АП

По данным АП, во время мероприятия зачитали имена 49 воинов, которые 14 июня 2014 года погибли в авиакатастрофе самолета Ил-76, сбитого у Луганска. Также почтили пяти воинов, погибших в этот день ии в разные годы войны - отдали жизни, защищая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Напомним: