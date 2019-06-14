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Спека не відступає навіть вночі: новий температурний рекорд

П'ятниця, 14 червня 2019, 12:40

Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою з 1927 року, тобто за 92 роки.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеорологічної станції, температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилась нижче +20,1°С це – рекордне значення за майже столітній період.

"Зважаючи на високий температурний фон, який на 9°С перевищує кліматичну норму, це, напевне, не останній рекорд спекотного червня", - резюмували метеорологи.

Нагадаємо:

  • Киян попереджають про високий рівень забруднення повітря в столиці до 18 червня.
  • Раніше Метеорологи повідомляли, що середина червня в столиці почалася з температурних рекордів.
  • Метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників.
  • Березень увійшов у десятку найтепліших у Києві за 139 років.
  • У квітні в столиці було 8 днів заморозків і тиждень літнього тепла.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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