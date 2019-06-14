Спека не відступає навіть вночі: новий температурний рекорд
П'ятниця, 14 червня 2019, 12:40
Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою з 1927 року, тобто за 92 роки.
Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеорологічної станції, температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилась нижче +20,1°С це – рекордне значення за майже столітній період.
"Зважаючи на високий температурний фон, який на 9°С перевищує кліматичну норму, це, напевне, не останній рекорд спекотного червня", - резюмували метеорологи.
Нагадаємо:
- Киян попереджають про високий рівень забруднення повітря в столиці до 18 червня.
- Раніше Метеорологи повідомляли, що середина червня в столиці почалася з температурних рекордів.
- Метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників.
- Березень увійшов у десятку найтепліших у Києві за 139 років.
- У квітні в столиці було 8 днів заморозків і тиждень літнього тепла.
Українська правда