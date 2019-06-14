Спека не відступає навіть вночі: новий температурний рекорд

14525 переглядів
П'ятниця, 14 червня 2019, 12:40

Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою з 1927 року, тобто за 92 роки.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеорологічної станції, температура повітря у Києві в ніч на п’ятницю не опустилась нижче +20,1°С це – рекордне значення за майже столітній період.

"Зважаючи на високий температурний фон, який на 9°С перевищує кліматичну норму, це, напевне, не останній рекорд спекотного червня", - резюмували метеорологи.

Нагадаємо:

  • Киян попереджають про високий рівень забруднення повітря в столиці до 18 червня.
  • Раніше Метеорологи повідомляли, що середина червня в столиці почалася з температурних рекордів.
  • Метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників.
  • Березень увійшов у десятку найтепліших у Києві за 139 років.
  • У квітні в столиці було 8 днів заморозків і тиждень літнього тепла.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Спека і грози до Трійці: Шукайте затінок, беріть панамки, йдіть до річок 14 червня 2019, 11:01
Україну продовжить підсмажувати спека з вкрапленнями дощу – прогноз на 2 дні 13 червня 2019, 12:45
У чотирьох областях місцями дощі, град та шквали - ДСНС 12 червня 2019, 18:28
Усі новини
Головні новини
Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять
Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА
Соратник Медведчука слідом за "112" і NewsOne купив ZIK
У прикордонників новий голова – указ президента
Усі новини
Фотопроект

Чудові світлини бабусь з онуками

дослідження

Штучне світло під час сну може бути одним з факторів ожиріння у жінок

сім'я

5 способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері