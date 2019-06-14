Жара не отступает даже ночью: новый температурный рекорд

Минувшая ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1927 года, то есть за 92 года.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеорологической станции, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1°С - это рекордное значение за почти столетний период.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9°С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - резюмировали метеорологи.

Напомним: