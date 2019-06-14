Жара не отступает даже ночью: новый температурный рекорд

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Пятница, 14 июня 2019, 12:40

Минувшая ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1927 года, то есть за 92 года.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеорологической станции, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1°С - это рекордное значение за почти столетний период.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9°С превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - резюмировали метеорологи.

Напомним:

  • Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха в столице до 18 июня.
  • Метеорологи сообщали, что середина июня в столице началась с температурных рекордов.
  • Метеорологическое лето пришло в Киев на 1 день раньше среднестатистических показателей.
  • Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за 139 лет.
  • В апреле в столице было 8 дней заморозков и неделя летнего тепла.

Украинская правда

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Темы: погода Киев


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