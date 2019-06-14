МЗС про паспорти РФ жителям ОРДЛО: продовжуємо працювати над санкціями

МЗС України рішуче засуджує початок видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, а також продовжить працювати над введенням відповідних санкцій.

Про це йдеться у відповіді прес-служби МЗС на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Подібні дії РФ є юридично нікчемними, вони не мають ніяких правових наслідків і не будуть визнаватись ані українською стороною, ані світом. МЗС України буде продовжувати працювати з нашими міжнародними партнерами з метою застосування щодо причетних до процесу т.зв. "спрощеної паспортизації" жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей секторальних санкцій, а також розширення міжнародних персональних санкцій", - йдеться у тексті.

Дипломати підкреслили, що початок видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій України став черговим підтвердженням грубого порушення з боку РФ норм міжнародного права і державного суверенітету України.

Нагадаємо: