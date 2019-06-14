МЗС про паспорти РФ жителям ОРДЛО: продовжуємо працювати над санкціями
МЗС України рішуче засуджує початок видачі російських паспортів жителям ОРДЛО, а також продовжить працювати над введенням відповідних санкцій.
Про це йдеться у відповіді прес-служби МЗС на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.
"Подібні дії РФ є юридично нікчемними, вони не мають ніяких правових наслідків і не будуть визнаватись ані українською стороною, ані світом. МЗС України буде продовжувати працювати з нашими міжнародними партнерами з метою застосування щодо причетних до процесу т.зв. "спрощеної паспортизації" жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей секторальних санкцій, а також розширення міжнародних персональних санкцій", - йдеться у тексті.
Дипломати підкреслили, що початок видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій України став черговим підтвердженням грубого порушення з боку РФ норм міжнародного права і державного суверенітету України.
Нагадаємо:
- 14 червня в керівництві бойовиків так званої "Донецької народної республіки" заявили, що перша група жителів перетнула кордон з Росією для отримання громадянства РФ.
- Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях і закликав міжнародних партнерів триматися такої ж позиції.
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
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