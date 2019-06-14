МИД о паспортах РФ жителям ОРДЛО: продолжаем работать над санкциями
МИД Украины решительно осуждает начало выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО, а также продолжит работать над введением соответствующих санкций.
Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.
"Подобные действия РФ являются юридически ничтожными, они не имеют никаких правовых последствий и не будут признаваться ни украинской стороной, ни миром. МИД Украины будет продолжать работать с нашими международными партнерами с целью внедрения в отношении причастных к процессу т.н. "упрощенной паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей секторальных санкций, а также расширения международных персональных санкций", - говорится в тексте.
Дипломаты подчеркнули, что начало выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины стало очередным подтверждением грубого нарушения со стороны РФ норм международного права и государственного суверенитета Украины.
Напомним:
- 14 июня в руководстве боевиков так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.
- Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина никогда не признает гражданства, которое будет выдавать Россия украинцам, живущим на оккупированных территориях и призвал международных партнеров держаться такой же позиции.
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
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