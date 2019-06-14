МИД о паспортах РФ жителям ОРДЛО: продолжаем работать над санкциями

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Пятница, 14 июня 2019, 18:41

МИД Украины решительно осуждает начало выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО, а также продолжит работать над введением соответствующих санкций.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Подобные действия РФ являются юридически ничтожными, они не имеют никаких правовых последствий и не будут признаваться ни украинской стороной, ни миром. МИД Украины будет продолжать работать с нашими международными партнерами с целью внедрения в отношении причастных к процессу т.н. "упрощенной паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей секторальных санкций, а также расширения международных персональных санкций", - говорится в тексте.

Дипломаты подчеркнули, что начало выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины стало очередным подтверждением грубого нарушения со стороны РФ норм международного права и государственного суверенитета Украины.

Напомним:

  • 14 июня в руководстве боевиков так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.
  • Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина никогда не признает гражданства, которое будет выдавать Россия украинцам, живущим на оккупированных территориях и призвал международных партнеров держаться такой же позиции.
  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.

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Темы: ОРДЛО паспорт Росcия МИД


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