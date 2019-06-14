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Моніторингова місія ООН надала рекомендації щодо закону про мову

П'ятниця, 14 червня 2019, 22:22

Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації щодо закону про мову українським органам влади.

Про це повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова, яка у п’ятницю провела зустріч з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер.

На зустрічі були присутні представники омбудсмена України та працівники офісу Моніторингової місії ООН з прав людини.

"Ще ми говорили про прийнятий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації щодо нього українським органам влади. Я поінформувала, що ми також його аналізували і наразі чекаємо висновок Венеціанської комісії", - зазначила Денісова.

Водночас про суть наданих рекомендацій не повідомляється.

Омбудсмен також повідомила, що Фрейзер відзначила важливість визнання неконституційним закону про е-декларування для активістів.

Крім того, під час зустрічі йшлося про звільнення громадян України, утримуваних у місцях несвободи на інших територіях.

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Нагадаємо:

  • 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за яким українська мова є обов'язковою для державної та публічної сфер, зокрема для чиновників, людей, які надають послуги, освіту, рекламу тощо. На приватну сферу вимоги щодо мови не поширюються.
  • Мовний закон підписав ще попередній президент Петро Порошенко.15 травня.
  • 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".
  • Згідно з прикінцевими положеннями, він набуває чинності за 2 місяці з дня його опублікування, крім низки статей, яким визначено інші строки. Тобто закон запрацює 16 липня.
  • Вимоги до рівня володіння державною мовою чиновниками не поширюється на осіб, які вже обіймають посади на час набуття чинності законом.
  • Команда президента Володимира Зеленського, який до виборів був переважно російськомовним, заявляла, що мовний закон потрібно скасувати, а мовні квоти для радіо та телебачення – переглянути.

Українська правда
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