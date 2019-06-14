Моніторингова місія ООН надала рекомендації щодо закону про мову

Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації щодо закону про мову українським органам влади.

Про це повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова, яка у п’ятницю провела зустріч з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер.

На зустрічі були присутні представники омбудсмена України та працівники офісу Моніторингової місії ООН з прав людини.

"Ще ми говорили про прийнятий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації щодо нього українським органам влади. Я поінформувала, що ми також його аналізували і наразі чекаємо висновок Венеціанської комісії", - зазначила Денісова.

Водночас про суть наданих рекомендацій не повідомляється.

Омбудсмен також повідомила, що Фрейзер відзначила важливість визнання неконституційним закону про е-декларування для активістів.

Крім того, під час зустрічі йшлося про звільнення громадян України, утримуваних у місцях несвободи на інших територіях.

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