Мониторинговая миссия ООН дала рекомендации насчет закона о языке

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Пятница, 14 июня 2019, 22:22

Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации относительно закона о языке украинским органам власти.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, которая в пятницу провела встречу с председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер.

На встрече присутствовали представители омбудсмена Украины и работники офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Еще мы говорили о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключения Венецианской комиссии", - отметила Денисова.

В то же время, о сути предоставленных рекомендаций не сообщается.

Омбудсмен также сообщила, что Фрейзер отметила важность признания неконституционным закона о е-декларирования для активистов.

Кроме того, во время встречи речь шла об освобождении граждан Украины, находящихся в местах несвободы на других территориях.

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Напомним:

  • 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык является обязательным для государственной и общественной сфер, в частности для чиновников, людей, предоставляющих услуги, образование, рекламу и тому подобное. На частную сферу требования к  языку не распространяются.
  • Языковой закон подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко.15 мая.
  • 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".
  • Согласно заключительным положениям, он вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования, кроме ряда статей, которым определены другие сроки. То есть закон заработает 16 июля.
  • Требования к уровню владения государственным языком чиновниками не распространяется на лиц, которые уже занимают должности на время вступления в силу закона.
  • Команда президента Владимира Зеленского, который до выборов был преимущественно русскоязычным, заявляла, что языковой закон нужно отменить, а языковые квоты для радио и телевидения – пересмотреть.

Украинская правда

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