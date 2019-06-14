Мониторинговая миссия ООН дала рекомендации насчет закона о языке

Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации относительно закона о языке украинским органам власти.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, которая в пятницу провела встречу с председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер.

На встрече присутствовали представители омбудсмена Украины и работники офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Еще мы говорили о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключения Венецианской комиссии", - отметила Денисова.

В то же время, о сути предоставленных рекомендаций не сообщается.

Омбудсмен также сообщила, что Фрейзер отметила важность признания неконституционным закона о е-декларирования для активистов.

Кроме того, во время встречи речь шла об освобождении граждан Украины, находящихся в местах несвободы на других территориях.

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Напомним: