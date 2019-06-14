Мониторинговая миссия ООН дала рекомендации насчет закона о языке
Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации относительно закона о языке украинским органам власти.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, которая в пятницу провела встречу с председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер.
На встрече присутствовали представители омбудсмена Украины и работники офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
"Еще мы говорили о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключения Венецианской комиссии", - отметила Денисова.
В то же время, о сути предоставленных рекомендаций не сообщается.
Омбудсмен также сообщила, что Фрейзер отметила важность признания неконституционным закона о е-декларирования для активистов.
Кроме того, во время встречи речь шла об освобождении граждан Украины, находящихся в местах несвободы на других территориях.
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Напомним:
- 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык является обязательным для государственной и общественной сфер, в частности для чиновников, людей, предоставляющих услуги, образование, рекламу и тому подобное. На частную сферу требования к языку не распространяются.
- Языковой закон подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко.15 мая.
- 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".
- Согласно заключительным положениям, он вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования, кроме ряда статей, которым определены другие сроки. То есть закон заработает 16 июля.
- Требования к уровню владения государственным языком чиновниками не распространяется на лиц, которые уже занимают должности на время вступления в силу закона.
- Команда президента Владимира Зеленского, который до выборов был преимущественно русскоязычным, заявляла, что языковой закон нужно отменить, а языковые квоты для радио и телевидения – пересмотреть.
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