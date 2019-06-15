"Опозиційна платформа" подала документи до ЦВК

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Субота, 15 червня 2019, 22:32

"Опозиційна платформа – За життя" подала документи до ЦВК для реєстрації кандидатів на виборах до Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба партії, очолює список Юрій Бойко, якого політсила має намір висунути в прем’єр-міністри.

"У списку опозиціонерів витримано квотний принцип: більше 30% кандидатів – це жінки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 14 червня партія "Голос" офіційно подала документи до ЦВК для участі у парламентських виборах.
  • Згідно з останніми соцдослідженнями, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 10,4%-11,7% голосів виборців. 

Українська правда

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Теми: Опозиційний блок Бойко ЦВК вибори


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