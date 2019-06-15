"Опозиційна платформа" подала документи до ЦВК

"Опозиційна платформа – За життя" подала документи до ЦВК для реєстрації кандидатів на виборах до Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба партії, очолює список Юрій Бойко, якого політсила має намір висунути в прем’єр-міністри.

"У списку опозиціонерів витримано квотний принцип: більше 30% кандидатів – це жінки", - йдеться в повідомленні.

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