"Опозиційна платформа" подала документи до ЦВК
"Опозиційна платформа – За життя" подала документи до ЦВК для реєстрації кандидатів на виборах до Верховної Ради.
Як повідомляє прес-служба партії, очолює список Юрій Бойко, якого політсила має намір висунути в прем’єр-міністри.
"У списку опозиціонерів витримано квотний принцип: більше 30% кандидатів – це жінки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- 14 червня партія "Голос" офіційно подала документи до ЦВК для участі у парламентських виборах.
- Згідно з останніми соцдослідженнями, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 10,4%-11,7% голосів виборців.
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