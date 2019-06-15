"Оппозиционная платформа" подала документы в ЦИК

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подала документы в ЦИК для регистрации кандидатов на выборах в Верховную Раду.

Как сообщает пресс-служба партии, возглавляет список Юрий Бойко, которого политсила намерена выдвинуть в премьер-министры.

"В списке оппозиционеров выдержан квотный принцип: более 30% кандидатов - женщины", - говорится в сообщении.

Напомним: