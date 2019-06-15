"Оппозиционная платформа" подала документы в ЦИК
Суббота, 15 июня 2019, 22:32
"Оппозиционная платформа - За жизнь" подала документы в ЦИК для регистрации кандидатов на выборах в Верховную Раду.
Как сообщает пресс-служба партии, возглавляет список Юрий Бойко, которого политсила намерена выдвинуть в премьер-министры.
"В списке оппозиционеров выдержан квотный принцип: более 30% кандидатов - женщины", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 14 июня партия "Голос" официально подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах.
- Согласно последним социологическим исследованиям, "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 10,4% -11,7% голосов избирателей.
Украинская правда