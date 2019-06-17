Новинський та голова УПЦ (МП) Онуфрій зустрілися з головою РПЦ Кирилом у Росії

Народний депутат України від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський і голова Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій зустрілися в Росії з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Про це Новинський повідомив на своїй сторінці у Facebook,пише Радіо Свобода.

"Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі [монастир РПЦ в місті Сергіїв-Посад Московської області Росії – ред.]. День святої Трійці", – написав Новинський та оприлюднив своє фото з представниками духівництва. Згодом Новинський видалив свій допис.

На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила.

Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія "особливою радістю".

На з’їзді "Опозиційного блоку" (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є "єдиною канонічною церквою в Україні".

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