Новинський та голова УПЦ (МП) Онуфрій зустрілися з головою РПЦ Кирилом у Росії
Народний депутат України від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський і голова Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій зустрілися в Росії з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим).
Про це Новинський повідомив на своїй сторінці у Facebook,пише Радіо Свобода.
"Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі [монастир РПЦ в місті Сергіїв-Посад Московської області Росії – ред.]. День святої Трійці", – написав Новинський та оприлюднив своє фото з представниками духівництва. Згодом Новинський видалив свій допис.
На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила.
Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія "особливою радістю".
На з’їзді "Опозиційного блоку" (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є "єдиною канонічною церквою в Україні".
Нагадуємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
- Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
- Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
- Після того помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.
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- За словами Філарета, 15 грудня Собору помісного Київського патріархату "не було, а був збір підписів під постановою помісного собору". Філарет зазначив, що постанову на помісному соборі планують "відкинути".
- У Київській Митрополії УПЦ (ПЦУ) заявили, що проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.
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