Новинский и глава УПЦ (МП) Онуфрий встретились с главой РПЦ Кириллом в России

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий встретились в России с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым).

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет Радио Свобода.

"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре [монастырь РПЦ в городе Сергиев-Посад Московской области России - ред.]. День святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства. Впоследствии Новинский удалил свой сообщение.

На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла.

Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытия Онуфрия "особой радостью".

На съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".

Напомним,