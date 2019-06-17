Новинский и глава УПЦ (МП) Онуфрий встретились с главой РПЦ Кириллом в России

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Понедельник, 17 июня 2019, 03:28

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий встретились в России с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым).

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет Радио Свобода.

"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре [монастырь РПЦ в городе Сергиев-Посад Московской области России - ред.]. День святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства. Впоследствии Новинский удалил свой сообщение.

На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла.

Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытия Онуфрия "особой радостью".

На съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".

Напомним, 

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • Весной Филарет стал утверждать, что при при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
  • Сейчас Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.
  • Филарет также заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
  • После этого поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата.
  • 11 июня почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православной церкви.
  • По словам Филарета, 15 декабря "Собора поместного Киевского патриархата не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора". На "соборе" 20 июня это постановление планируют "отбросить". 
  • В Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) заявили, что проведение собора ликвидированного Киевского патриархата будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.

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Темы: Новинский церковь Росcия


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