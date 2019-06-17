Авто заїхало на новий пішохідний міст у Києві, власника встановили

Патрульні поліцейські встановили особу власника авто, яке заїхало на пішохідний міст у Києві.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Він подякував "усім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного".

"Я зразу переслав фото, звернувся в Патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також - де знаходиться автомобіль", - написав мер.

За його словами, наразі патрульні встановлюють осіб, які могли бути очевидцями правопорушення.

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