Авто заїхало на новий пішохідний міст у Києві, власника встановили

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Понеділок, 17 червня 2019, 22:24

Патрульні поліцейські встановили особу власника авто, яке заїхало на пішохідний міст у Києві.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Він подякував "усім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного".

"Я зразу переслав фото, звернувся в Патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також - де знаходиться автомобіль", - написав мер.

За його словами, наразі патрульні встановлюють осіб, які могли бути очевидцями правопорушення.

Нагадаємо:

  • До Дня Києва у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераси зі склом під ногами. 
  • Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
  • 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили. 
  • Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту), розглядається версія того, що міст обстріляли. 
  • Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження мосту, ділянку пішохідної частини зі скляною поверхнею закрили на перевірку. 
  • 13 червня повідомлялося, що новозбудований пішохідний міст тимчасово закриють для проведення технологічних робіт.

Українська правда

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Теми: Київ авто Кличко


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