Авто заїхало на новий пішохідний міст у Києві, власника встановили
Патрульні поліцейські встановили особу власника авто, яке заїхало на пішохідний міст у Києві.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
Він подякував "усім небайдужим киянам, користувачам мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного".
"Я зразу переслав фото, звернувся в Патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто та місце його фактичного перебування, а також - де знаходиться автомобіль", - написав мер.
За його словами, наразі патрульні встановлюють осіб, які могли бути очевидцями правопорушення.
Нагадаємо:
- До Дня Києва у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераси зі склом під ногами.
- Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили.
- Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту), розглядається версія того, що міст обстріляли.
- Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження мосту, ділянку пішохідної частини зі скляною поверхнею закрили на перевірку.
- 13 червня повідомлялося, що новозбудований пішохідний міст тимчасово закриють для проведення технологічних робіт.
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