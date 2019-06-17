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Авто въехало на новый пешеходный мост в Киеве, владельца установили

Понедельник, 17 июня 2019, 22:24

Патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост в Киеве.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Он поблагодарил "всех неравнодушных киевлян, пользователей сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".

"Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - написал мэр.

По его словам, сейчас патрульные устанавливают лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.

Напомним:

  • 25 мая в столице открыли пешеходный мостмежду Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами. 
  • 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснулостекло, позже треснул еще один фрагмент.
  • 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
  • Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли. 
  • Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрылина проверку.
  • 13 июня сообщалось, что новый пешеходный мост в Киеве временно закроют для проведения технологических работ.

Украинская правда
Темы: КиевавтоВиталий Кличко
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