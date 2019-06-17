Авто въехало на новый пешеходный мост в Киеве, владельца установили

Патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост в Киеве.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Он поблагодарил "всех неравнодушных киевлян, пользователей сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".

"Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - написал мэр.

По его словам, сейчас патрульные устанавливают лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.

Напомним: