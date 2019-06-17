Авто въехало на новый пешеходный мост в Киеве, владельца установили
Понедельник, 17 июня 2019, 22:24
Патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост в Киеве.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Он поблагодарил "всех неравнодушных киевлян, пользователей сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного".
"Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", - написал мэр.
По его словам, сейчас патрульные устанавливают лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения.
Напомним:
- 25 мая в столице открыли пешеходный мостмежду Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
- 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснулостекло, позже треснул еще один фрагмент.
- 27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.
- Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста), рассматривается версия того, что по мосту стреляли.
- Полиция Киева начала уголовное производство по факту повреждения моста, участок пешеходной части со стеклянной поверхностью закрылина проверку.
- 13 июня сообщалось, что новый пешеходный мост в Киеве временно закроют для проведения технологических работ.
Украинская правда