Експертна група закликала владу не чіпати закон про мову

Експертна група з питань мовної політики закликала владу не робити ревізію закону "Про функціонування української мови як державної" та роз’яснити норми закону населенню.

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

"Сьогодні ми є свідками і учасниками неоднозначних дискусій, які розгортаються у ЗМІ щодо закону України про функціонування української мови як державної. Тривожні заяви та ревізіоністські заклики щодо цього закону лунають від представників оточення Президента. У зв’язку з цим є дуже серйозна небезпека чергового реваншу у цій сфері та "відкату" назад", – зауважив голова Експертної групи Павло Розенко на засіданні.

Крім того, міністр закликав владу провести широку інформаційну кампанію щодо роз’яснення норм закону.

"Тільки донесення правдивої інформації щодо норм закону дасть можливість об’єднати усіх громадян України, не допустити реваншу та протидіяти інформаційним маніпуляціям політиканів, які вчергове, штучно роздмухуючи мовне питання, рвуться до влади", – підкреслив він.

Також повідомляється, що Експертна закликала президента Володимира Зеленського і всі політичні партії "утриматися від дій, що можуть знівелювати реалізацію закону або призвести до його ревізії".

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