Экспертная группа призвала власти не трогать закон о языке

Экспертная группа по вопросам языковой политики призвала власти не делать ревизию закона "О функционировании украинского языка как государственного" и разъяснить нормы закона населению.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Сегодня мы являемся свидетелями и участниками неоднозначных дискуссий, разворачивающихся в СМИ вокруг закона Украины о функционировании украинского языка как государственного. Тревожные заявления и ревизионистские призывы относительно этого закона звучат от представителей окружения Президента. В связи с этим очень серьезная опасность очередного реванша в этой сфере и "отката" назад ", - отметил председатель Экспертной группы Павел Розенко на заседании.

Кроме того, министр призвал власти провести широкую информационную кампанию по разъяснению норм закона.

"Только донесение правдивой информации относительно норм закона даст возможность объединить всех граждан Украины, не допустить реванша и противодействовать информационным манипуляциям политиканов, которые в очередной раз, искусственно раздувая языковой вопрос, рвутся к власти", - подчеркнул он.

Также сообщается, что єксперты призвали президента Владимира Зеленского и все политические партии "воздержаться от действий, которые могут нивелировать реализацию закона или привести к его ревизии".

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

Напомним: