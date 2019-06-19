Справа Гандзюк: СБУ проводить обшуки у Рищука
У будинку, кінному клубі та офісі екс-заступника голови Херсонської обладміністрації Євгена Рищука проводять обшуки.
Про це сам Рищук повідомив у Facebook.
"Ранок почався з того, що я прилетів у Київ і вже за півгодини дізнався, що у мене сьогодні вдома, на території кінного клуба та в приміщеннях офісів проходять обшуки, які проводить СБУ", - сказав Рищук.
За його словами, обшук проходить з порушенням, бо люди, які проводять обшук, не вказані в постанові суду.
"Знову намагаються мене прив’язати до історії з Гандзюк. Ми знаємо, що два тижні тому ГПУ заявила, що ніяких доказів моєї причетності до Гандзюк чи чогось ще немає і не могло бути, бо я-то точно знаю, що може бути, а що ні", - сказав Рищук.
Він пов'язує обшуки з початком виборчої кампанії.
"Вибори почались. Я ніколи не думав, що так цинічно будуть використовувати ім'я дівчини, яка загинула так страшно, у боротьбі з конкурентами на виборах. Є в нас такий пан Булюк (Віталій Булюк, екс-начальник Херсонської митниці та екс-заступник голови Херсонської обласної ради – ред.), який вважає, що він князь Скадовського району і округу 186. Він мені не один раз натякав і погрожував, щоб я пішов з округа. Пане Булюк, я не піду з округу, я буду на ньому працювати і сподіваюся на ньому виграти", - сказав Рищук.
В СБУ "Українській правді" підтвердили, що проводять обшуки у Рищука.
"Ми дійсно проводимо низку обшуків на Херсонщині у справі Катерини Гандзюк", - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.
Вона не змогла уточнити якісь деталі до завершення обшуків, лише відзначила, що "слідчі дії проходять не лише у Рищука, там ще багато цікавих прізвищ".
Нагадаємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- У травні 2019 року поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- 3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
- 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.
- Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
- Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
- Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тисяч гривень на покриття судових витрат.
- Вирок набуде чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження. До того часу всі засуджені надалі перебуватимуть під вартою.
- Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
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