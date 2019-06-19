Справа Гандзюк: СБУ проводить обшуки у Рищука

У будинку, кінному клубі та офісі екс-заступника голови Херсонської обладміністрації Євгена Рищука проводять обшуки.

Про це сам Рищук повідомив у Facebook.

"Ранок почався з того, що я прилетів у Київ і вже за півгодини дізнався, що у мене сьогодні вдома, на території кінного клуба та в приміщеннях офісів проходять обшуки, які проводить СБУ", - сказав Рищук.

За його словами, обшук проходить з порушенням, бо люди, які проводять обшук, не вказані в постанові суду.

"Знову намагаються мене прив’язати до історії з Гандзюк. Ми знаємо, що два тижні тому ГПУ заявила, що ніяких доказів моєї причетності до Гандзюк чи чогось ще немає і не могло бути, бо я-то точно знаю, що може бути, а що ні", - сказав Рищук.

Він пов'язує обшуки з початком виборчої кампанії.

"Вибори почались. Я ніколи не думав, що так цинічно будуть використовувати ім'я дівчини, яка загинула так страшно, у боротьбі з конкурентами на виборах. Є в нас такий пан Булюк (Віталій Булюк, екс-начальник Херсонської митниці та екс-заступник голови Херсонської обласної ради – ред.), який вважає, що він князь Скадовського району і округу 186. Він мені не один раз натякав і погрожував, щоб я пішов з округа. Пане Булюк, я не піду з округу, я буду на ньому працювати і сподіваюся на ньому виграти", - сказав Рищук.

В СБУ "Українській правді" підтвердили, що проводять обшуки у Рищука.

"Ми дійсно проводимо низку обшуків на Херсонщині у справі Катерини Гандзюк", - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

Вона не змогла уточнити якісь деталі до завершення обшуків, лише відзначила, що "слідчі дії проходять не лише у Рищука, там ще багато цікавих прізвищ".

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