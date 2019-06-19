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Дело Гандзюк: СБУ проводит обыски у Рищука

Среда, 19 июня 2019, 12:16

В доме, конном клубе и офисе экс-заместителя председателя Херсонской обладминистрации Евгения Рищука проводят обыски.

Об этом сам Рищук сообщил в Facebook.

"Утро началось с того, что я прилетел в Киев и уже через полчаса узнал, что у меня сегодня дома, на территории конного клуба и в помещениях офисов проходят обыски, которые проводит СБУ", - сказал Рищук.

По его словам, обыск проходит с нарушением, потому что люди, которые проводят обыск, не указаны в постановлении суда.

"Опять пытаются меня привязать к истории с Гандзюк. Мы знаем, что две недели назад ГПУ заявила, что никаких доказательств моей причастности к Гандзюк или чему-либо нет, и не могло быть, потому что я-то точно знаю, что может быть, а что нет", - сказал Рищук.

Он связывает обыски с началом избирательной кампании.

"Выборы начались. Я никогда не думал, что так цинично будут использовать имя девушки, которая погибла так страшно, в борьбе с конкурентами на выборах. Есть у нас такой господин Булюк (Виталий Булюк, экс-начальник Херсонской таможни и экс-заместитель председателя Херсонского областного совета – ред.), который считает, что он князь Скадовского района и округа 186. Он мне не раз намекал и угрожал, чтобы я ушел из округа. Господин Булюк, я не уйду с округа, я буду на нем работать и надеюсь на нем выиграть", - сказал Рищук.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили, что проводят обыски у Рищука.

"Мы действительно проводим ряд обысков на Херсонщине по делу Екатерины Гандзюк", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она не смогла уточнить какие-то детали до завершения обысков, только отметила, что "следственные действия проходят не только у Рищука, там еще много интересных фамилий".

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылилна Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • В мае 2019 года полиция задержала5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою винуи пошли на сделку со следствием.
  • 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
  • Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука приговорили к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
  • Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тысяч гривен на покрытие судебных издержек.
  • Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

Ирина Балачук, УП

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Темы: нападение на ГандзюкХерсонская областьместная власть
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