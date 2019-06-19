Дело Гандзюк: СБУ проводит обыски у Рищука

В доме, конном клубе и офисе экс-заместителя председателя Херсонской обладминистрации Евгения Рищука проводят обыски.

Об этом сам Рищук сообщил в Facebook.

"Утро началось с того, что я прилетел в Киев и уже через полчаса узнал, что у меня сегодня дома, на территории конного клуба и в помещениях офисов проходят обыски, которые проводит СБУ", - сказал Рищук.

По его словам, обыск проходит с нарушением, потому что люди, которые проводят обыск, не указаны в постановлении суда.

"Опять пытаются меня привязать к истории с Гандзюк. Мы знаем, что две недели назад ГПУ заявила, что никаких доказательств моей причастности к Гандзюк или чему-либо нет, и не могло быть, потому что я-то точно знаю, что может быть, а что нет", - сказал Рищук.

Он связывает обыски с началом избирательной кампании.

"Выборы начались. Я никогда не думал, что так цинично будут использовать имя девушки, которая погибла так страшно, в борьбе с конкурентами на выборах. Есть у нас такой господин Булюк (Виталий Булюк, экс-начальник Херсонской таможни и экс-заместитель председателя Херсонского областного совета – ред.), который считает, что он князь Скадовского района и округа 186. Он мне не раз намекал и угрожал, чтобы я ушел из округа. Господин Булюк, я не уйду с округа, я буду на нем работать и надеюсь на нем выиграть", - сказал Рищук.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили, что проводят обыски у Рищука.

"Мы действительно проводим ряд обысков на Херсонщине по делу Екатерины Гандзюк", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она не смогла уточнить какие-то детали до завершения обысков, только отметила, что "следственные действия проходят не только у Рищука, там еще много интересных фамилий".

Напомним: