Це вже не смішно: Путін відреагував на заяви Зеленського про Донбас

206845 переглядів
Четвер, 20 червня 2019, 15:18

Президенту Росії Володимиру Путіну не сподобалися заяви президента Володимира Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив під час прямої лінії у четвер.

"Він талановита людина. Пам’ятаю виступи на КВК у Москві десь в 2000-их роках. Все це було талановито і смішно. Але те, що ми зараз бачили (Путіну показали багатодітну сім'ю з Донбаса, яка переїхала до Росії - ред.) – не смішно. Це не комедія, це трагедія. І якщо він вже опинився у тому місці, де він опинився – став головою держави, то треба ці проблеми вирішувати. Тим більше, що під час виборчої кампанії він неодноразово про це говорив і зробив це ядром своєї виборчої кампанії", - сказав він.

"А зараз, що відбувається. Будучи за кордоном, в Парижі, він заявив, що не збирається говорити з сепаратистами. Тобто з представниками цих невизнаних республік. А як тоді вирішувати цю проблему? В сучасній історії немає жодного прикладу, коли конфлікти такого роду вирішувалися без прямого діалогу між конфліктуючими сторонами", - додав він.

Путін також заявив, що обстріли зі сторони Збройних сил України збільшилися.

"А говорилося під час передвиборчої кампанії, що вони зупиняться. Говорилося, що буде припинена блокада - пряме порушення Мінських домовленостей, яке говорить про те, що слід відновити господарські зв’язки "ЛНР" і "ДНР" з усією економікою України. Нічого ж не робиться. Блокада тільки посилюється. Нічого не відбувається", - сказав він.

Путін заявив, що кроки назустріч це найпростіше, але потрібна "політична воля українського керівництва".

Нагадаємо:

  • Другий президент України, представник країни в ТКГ Леонід Кучма раніше заявив, що  Рада національної безпеки і оборони може переглянути торгівельні обмеження по відношенню до ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.
  • Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стрілятиу відповідь".
  • Він також заявляв, що Донбас не знаходиться в економічній блокаді, є лише затверджене РНБО тимчасове обмеженняна переміщення товарів.
  • Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.
  • Зеленський у четвер заявив, що уже зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей щодо розбудови Донбасу.

Олександр Шумілін, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Зеленський Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Путін заявив, що зустрічався з Медведчуком з приводу українських моряків 20 червня 2019, 14:31
Зеленський: У липні почнеться підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" 18 червня 2019, 15:34
У Кремлі сказали, з чого Путін почне першу розмову з Зеленським 18 червня 2019, 12:37
Усі новини
Головні новини
Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку
Українці Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019
Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня
Усі новини
психологія

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

Медицина

Чи лікують бджоли?

здоров'я

Спортивні вправи, яких краще уникати, якщо вам за 40