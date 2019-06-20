Це вже не смішно: Путін відреагував на заяви Зеленського про Донбас

Президенту Росії Володимиру Путіну не сподобалися заяви президента Володимира Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив під час прямої лінії у четвер.

"Він талановита людина. Пам’ятаю виступи на КВК у Москві десь в 2000-их роках. Все це було талановито і смішно. Але те, що ми зараз бачили (Путіну показали багатодітну сім'ю з Донбаса, яка переїхала до Росії - ред.) – не смішно. Це не комедія, це трагедія. І якщо він вже опинився у тому місці, де він опинився – став головою держави, то треба ці проблеми вирішувати. Тим більше, що під час виборчої кампанії він неодноразово про це говорив і зробив це ядром своєї виборчої кампанії", - сказав він.

"А зараз, що відбувається. Будучи за кордоном, в Парижі, він заявив, що не збирається говорити з сепаратистами. Тобто з представниками цих невизнаних республік. А як тоді вирішувати цю проблему? В сучасній історії немає жодного прикладу, коли конфлікти такого роду вирішувалися без прямого діалогу між конфліктуючими сторонами", - додав він.

Путін також заявив, що обстріли зі сторони Збройних сил України збільшилися.

"А говорилося під час передвиборчої кампанії, що вони зупиняться. Говорилося, що буде припинена блокада - пряме порушення Мінських домовленостей, яке говорить про те, що слід відновити господарські зв’язки "ЛНР" і "ДНР" з усією економікою України. Нічого ж не робиться. Блокада тільки посилюється. Нічого не відбувається", - сказав він.

Путін заявив, що кроки назустріч це найпростіше, але потрібна "політична воля українського керівництва".

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