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Онищенко не міг представляти Україну на змаганнях: ніхто не відправляв - Жданов

Субота, 22 червня 2019, 17:49
Онищенко не міг представляти Україну на змаганнях: ніхто не відправляв - Жданов

Мінмолоді та спорту України з серпня 2016 і до теперішнього часу не направляло і не фінансувало участь нардепа-втікача Олександра Онищенка у міжнародних змаганнях.

Як повідомляє Hromadske, про це заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, коментуючи рішення суду дозволити Онищенку балотуватися до Верховної Ради.

"Відповідно до наказу міністерства молоді та спорту №5286 від 28 грудня 2018 року, зазначена особа (Онищенко - ред.) не входить до основного або резервного складу Національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях", - заявив Жданов.

Він також додав, що Всеукраїнська федерація кінного спорту не погоджувала з Міністерством ніяких відряджень Онищенка для участі у спортивних змаганнях. 

Нагадаємо,

  • Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року. 
  • ЦВК відмовилася реєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. У ЦВК пояснили, що Онищенко протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
  • Онищенко подав до суду на рішення ЦВК, і 21 червня Шостий апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатов у нардепи по 93-му округу у Київській області.  
  • Рішення на користь Онищенка було ухвалено на підставі поданих ним документів про те, що з 2016 року й по теперішній час Онищенко "перебуває поза межами держави, бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника". 

Теми: Онищенковибориспорт
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