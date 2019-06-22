Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка: був на кінних змаганнях
Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.
Відповідне рішення було ухвалено 21 червня, повідомляє Слідство.Інфо.
Онищенко подав у суд на рішення ЦВК, яка раніше відмовилася реєструвати його кандидатом через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
"У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника". На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України". Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання", - пише видання.
"Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по даний час", – йдеться у рішенні суду.
Сам Онищенко підтвердив інформацію на своїй сторінці в Facebook, написавши: "Отримав хороші новини сьогодні".
Нагадаємо,
- Нещодавно нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
- 14 червня секретар ЦВК Наталія Бернацька повідомила, що Онищенко подав документи до ЦВК. "За фактом у пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що він був делегований від України брати участь у кінних змаганнях", - розповіла вона.
- 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи.
- Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
- Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
- За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
- Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.
- За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.
- У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно народного депутата та фінансового директора.
- У березні 2019 року суд скасував арешт корпоративних прав фірми "Майдан-Плаза", яка фігурує у справі про розкрадання коштів нардепом-втікачем Олександром Онищенком.
- Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу відкидає.
- Справу Онищенка скеровано до суду, перше засідання призначене на червень 2019.
- 22 травня 2019 р. у Печерському суді мало відбутися судове засідання щодо так званої "газової справи Онищенка", на якому суд мав вирішити, чи знімати з розшуку Онищенка.
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