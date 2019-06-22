Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Онищенка: був на кінних змаганнях

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.

Відповідне рішення було ухвалено 21 червня, повідомляє Слідство.Інфо.

Онищенко подав у суд на рішення ЦВК, яка раніше відмовилася реєструвати його кандидатом через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.

"У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника". На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України". Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання", - пише видання.

"Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по даний час", – йдеться у рішенні суду.

Сам Онищенко підтвердив інформацію на своїй сторінці в Facebook, написавши: "Отримав хороші новини сьогодні".

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