Онищенко не мог представлять Украину на соревнованиях: никто не отправлял - Жданов

Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях.

Как сообщает Hromadske, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, комментируя решение суда разрешить Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.

"В соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта №5286 от 28 декабря 2018 года, указанное лицо (Онищенко - ред.) не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях", - заявил Жданов.

Он также добавил, что Всеукраинская федерация конного спорта не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях.

Напомним,