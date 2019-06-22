Онищенко не мог представлять Украину на соревнованиях: никто не отправлял - Жданов

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Суббота, 22 июня 2019, 17:49

Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях.

Как сообщает Hromadske, об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, комментируя решение суда разрешить Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.

"В соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта №5286 от 28 декабря 2018 года, указанное лицо (Онищенко - ред.) не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях", - заявил Жданов.

Он также добавил, что Всеукраинская федерация конного спорта не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях.

Напомним,

  • Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • ЦИК отказалась регистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. В ЦИК объяснили, что Онищенко за последние 5 лет он не проживал в Украине.
  • Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.
  • Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

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Темы: Онищенко виборы спорт


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