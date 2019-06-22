Поліція відкрила провадження через "підкуп виборців" у Харкові

Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у виборчому окрузі №169.

Про це 22 червня повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, 21 червня у мережі було виявлено низку повідомлень громадян, в яких вони вказували факт розповсюдження невідомими наборів з лікарськими засобами від імені одного з кандидатів у депутати Верховної Ради.

"Громадяни розцінюють це як намагання вплинути на реалізацію виборцями округу №169 їх виборчого права під час голосування на дострокових парламентських виборах і змусити людей віддати свій голос за певного кандидата", - повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.160 КК (підкуп виборця, учасника референдуму), санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

У поліції уточнили, що з 24 травня (початку передвиборчої кампанії) поліцією Харківщини зареєстровано 18 повідомлень про порушення закону "Про вибори народних депутатів України", перевірки інформації, викладеної у заявах, тривають.

Окрім того поліція Луганської області проводить перевірку за фактом можливого порушення виборчого законодавства.

"Вздовж траси Сєвєродонецьк–Новоайдар правоохоронцями виявлено білборд однієї з політичних партій, яка є суб’єктом виборчого процесу. На білборді відсутні відомості про установу, що здійснила друк, тираж та інформація про осіб відповідальних за випуск", - йдеться у повідомленні поліції.

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