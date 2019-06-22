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Полиция начала производство из-за "подкупа избирателей" в Харькове

Суббота, 22 июня 2019, 22:13

Полиция Харькова начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в избирательном округе №169.

Об этом 22 июня сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, 21 июня в сети был выявлен ряд сообщений граждан, в которых они сообщали о факте распространения неизвестными наборов с лекарственными средствами от имени одного из кандидатов в депутаты Верховной Рады.

"Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа №169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и вынудить людей отдать свой голос за определенного кандидата", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.160 УК (подкуп избирателя, участника референдума), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

В полиции уточнили, что с 24 мая (начала предвыборной кампании) полицией Харьковщины зарегистрированы 18 сообщений о нарушениях закона "О выборах народных депутатов Украины", проверка информации, изложенной в заявлениях, продолжается.

Кроме того полиция Луганской области проводит проверку по факту возможного нарушения избирательного законодательства.

"Вдоль трассы Северодонецк-Новоайдар правоохранителями выявлен билборд одной из политических партий, которая является субъектом избирательного процесса. На билборде отсутствуют сведения об учреждении, которое осуществило печать, тираж и информация о лицах ответственных за выпуск", - говорится в сообщении полиции.

Напомним,

  • 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. 
  • 20 июня Конституционный суд признал конституционным указ о роспуске ВР VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов.
  • Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
  • По состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Украинская правда

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Темы: виборыХарьковподкупполиция
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