Прокуратура РФ підтримала рішення ФСБ не госпіталізувати Бекірова

Прокуратура анексованого Росією Криму не вважає протиправною відмову Федеральної служби безпеки госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Саме так прокуратура Криму відповіла на звернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, передає Крим.Реалії.

"Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено", – йдеться у відповіді.

У прокуратурі також зазначили, що Бекіров під наглядом медпрацівників "отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням", тому його права не порушені.

Нагадаємо: