Прокуратура РФ підтримала рішення ФСБ не госпіталізувати Бекірова
Понеділок, 24 червня 2019, 20:52
Прокуратура анексованого Росією Криму не вважає протиправною відмову Федеральної служби безпеки госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
Саме так прокуратура Криму відповіла на звернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, передає Крим.Реалії.
"Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено", – йдеться у відповіді.
У прокуратурі також зазначили, що Бекіров під наглядом медпрацівників "отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням", тому його права не порушені.
Нагадаємо:
- 23 червня омбудсмен Людмила Денісова наполягала на тому, що подальше перебування Бекірова в СІЗО Сімферополя є вкрай небезпечним, оскільки там епідемія кору.
- 11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
- Однак старший слідчий кримського "управління ФСБ" Росії відмовився його госпіталізувати.
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
- 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.