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Прокуратура РФ поддержала решение ФСБ не госпитализировать Бекирова

Понедельник, 24 июня 2019, 20:52

Прокуратура аннексированного Россией Крыма не считает противоправным отказ Федеральной службы безопасности госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Именно так прокуратура Крыма ответила на обращение адвоката Бекирова Исляма Велиляева, передает Крым.Реалии.

"Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено", - сказано в ответе адвокату.

В прокуратуре также отметили, что Бекиров под наблюдением медработников "получает должное медикаментозное лечение, обеспечен диетическим питанием", поэтому его права не нарушены.

Напомним:

  • 23 июня омбудсмен Людмила Денисова настаивала на том, что дальнейшее пребывание Бекирова в СИЗО Симферополя крайне опасно, поскольку там эпидемия кори.
  • 11 июня Европейский суд по правам человека обязал РФ срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
  • Однако старший следователь крымского "ФСБ" России отказалсяего госпитализировать.
  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.

Темы: политзаключенныекрымские татары
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