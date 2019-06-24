Прокуратура РФ поддержала решение ФСБ не госпитализировать Бекирова

Прокуратура аннексированного Россией Крыма не считает противоправным отказ Федеральной службы безопасности госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Именно так прокуратура Крыма ответила на обращение адвоката Бекирова Исляма Велиляева, передает Крым.Реалии.

"Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено", - сказано в ответе адвокату.

В прокуратуре также отметили, что Бекиров под наблюдением медработников "получает должное медикаментозное лечение, обеспечен диетическим питанием", поэтому его права не нарушены.

Напомним: