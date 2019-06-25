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Політв'язень Бекіров "практично нічого не їсть" в СІЗО Сімферополя – адвокат

Вівторок, 25 червня 2019, 07:41

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого в окупованому Криму ФСБ РФ звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, "практично нічого не їсть, побоюючись "стрибка" рівня цукру в крові.

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомив адвокат Олексій Ладін після відвідування Бекірова в СІЗО.

"Активіст підтвердив захиснику, що його дійсно вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця (для перевірки рівня цукру), а також в кардіоцентр для консультації кардіолога", - йдеться у повідомленні.

"Маніпуляції лікарів, за підсумками яких було складено висновок, зайняли 20-30 хвилин. Тобто, це черговий формальний вивезення в лікарню. За словами лікарів, цукор у нього був в нормі.

Але Бекіров мені пояснив, що знижений цукор викликаний тим, що він практично перестав харчуватися в СІЗО, оскільки побоюється саме стрибка рівня цукру. Він мені так і каже: "Я боюся їсти, тому що цукор може підскочити і ситуація може бути аж до коми", - розповів адвокат.

За його словами, кардіолог оцінив ступінь ризику здоров'ю підзахисного як "дуже високий".

Нагадаємо:

  • 23 червня омбудсмен Людмила Денісова наполягала на тому, що подальше перебування Бекірова в СІЗО Сімферополя є вкрай небезпечним, оскільки там епідемія кору.
  • 11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
  • Однак старший слідчий кримського "управління ФСБ" Росії відмовився його госпіталізувати. 
  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
  • 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.

Теми: Кримкримські татариполітв'язніРосія
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