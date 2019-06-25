Політв'язень Бекіров "практично нічого не їсть" в СІЗО Сімферополя – адвокат

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого в окупованому Криму ФСБ РФ звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, "практично нічого не їсть, побоюючись "стрибка" рівня цукру в крові.

Про це виданню "Крим.Реалії" повідомив адвокат Олексій Ладін після відвідування Бекірова в СІЗО.

"Активіст підтвердив захиснику, що його дійсно вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця (для перевірки рівня цукру), а також в кардіоцентр для консультації кардіолога", - йдеться у повідомленні.

"Маніпуляції лікарів, за підсумками яких було складено висновок, зайняли 20-30 хвилин. Тобто, це черговий формальний вивезення в лікарню. За словами лікарів, цукор у нього був в нормі.

Але Бекіров мені пояснив, що знижений цукор викликаний тим, що він практично перестав харчуватися в СІЗО, оскільки побоюється саме стрибка рівня цукру. Він мені так і каже: "Я боюся їсти, тому що цукор може підскочити і ситуація може бути аж до коми", - розповів адвокат.

За його словами, кардіолог оцінив ступінь ризику здоров'ю підзахисного як "дуже високий".

Нагадаємо: