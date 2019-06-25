Политзаключенный Бекиров "практически ничего не ест" в СИЗО Симферополя – адвокат
Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого в оккупированном Крыму ФСБ РФ обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови.
Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Алексей Ладин после посещения Бекирова в СИЗО.
"Активист подтвердил защитнику, что его действительно вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога", - говорится в сообщении.
"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме.
Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить и ситуация может быть вплоть до комы", - рассказал адвокат.
По его словам, кардиолог оценил степень риска здоровью подзащитного как "очень высокую".
Напомним:
- 23 июня омбудсмен Людмила Денисова настаивала на том, что дальнейшее пребывание Бекирова в СИЗО Симферополя крайне опасно, поскольку там эпидемия кори.
- 11 июня Европейский суд по правам человека обязал РФ срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
- Однако старший следователь крымского "ФСБ" России отказалсяего госпитализировать.
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
- 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.