Политзаключенный Бекиров "практически ничего не ест" в СИЗО Симферополя - адвокат

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого в оккупированном Крыму ФСБ РФ обвиняет в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови.

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат Алексей Ладин после посещения Бекирова в СИЗО.

"Активист подтвердил защитнику, что его действительно вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога", - говорится в сообщении.

"Манипуляции врачей, по итогам которых было составлено заключение, заняли 20-30 минут. То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме.

Но Бекиров мне объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара. Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить и ситуация может быть вплоть до комы", - рассказал адвокат.

По его словам, кардиолог оценил степень риска здоровью подзащитного как "очень высокую".

Напомним: