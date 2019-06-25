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Заявления Портнова о преступлении: Порошенко нанес ответный удар

Вторник, 25 июня 2019, 12:30

По факту заведомо неправдивых сообщений бывшего заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом Петром Порошенко зарегистрировано уголовное производство.

Об этом сообщил пресс-конференции во вторник адвокат Порошенко Игорь Головань, передает  "Интерфакс-Украина".

Головань в очередной раз отметил, что заявления Портнова о том, что якобы Порошенко будет привлекаться к уголовной ответственности, являются "юридическим троллингом".

"Тут нет цели добиться справедливости… тут вообще нет юриспруденции… Речь идет об исключительно политических операциях, о создании информационных поводов и создании проблем Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", – подчеркнул адвокат.

Он выразил убеждение в том, что за подобного рода действия должна быть ответственность.

"Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом – заведомо неправдивые показания. Сейчас я могу сказать, что зарегистрировано уголовное производство по четырем эпизодам деятельности господина Портнова – заявлениям по ситуации с украинскими моряками, по телеканалу "Прямой", по "Кузне на Рыбальском" и по Высшему совету правосудия…", – говорит защитник.

"По нашему глубокому убеждению, каждое из этих заявлений – это абсолютно неправдивое сообщение о преступлении, и мы на этом настаиваем, и зарегистрировано соответствующее уголовное производство", - добавил Головань.

Адвокат выразил надежду на то, что это дело будет расследовано надлежащим образом.

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в свою очередь добавил, что действия Портнова – "неотъемлемая часть военно-политической атаки Кремля на независимую Украину. В этом реванше ключевой удар наносится по Петру Порошенко как человеку, который возглавил борьбу с агрессором".

При этом Головань добавил, что будет ставиться вопрос и об открытии аналогичного уголовного производства по заявлению народных депутатов Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба – фракция "Оппозиционный блок") - в ГБР о том, что Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман совершили захват государственной власти.

Напомним:

  • 19 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину. 
  • Он заявил, что будет судиться с пятым президентом Украины Петром Порошенко и анонсировал "десятки заявлений о преступлениях". Свои жалобы Портнов подает в Государственное бюро расследований.
  • Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
  • Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • Портнов снял обвинения через суд.
  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПортновПорошенко
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