Порошенко назвав головних опонентів на виборах: він "тримав їх під плінтусом"
Екс-президент Петро Порошенко, який очолює "Європейську солідарність" заявив, що основними опонентами його партії на дострокових парламентських виборах будуть опозиційні сили "Опозиційний блок" і "Опозиційна платформа – За життя".
Про це колишній глава держави повідомив у Twitter 25 червня.
"Опозиційна платформа Бойка-Медведчука та Опоблок Мураєва-Вілкула стають все агресивнішими та нахабнішими. Вони - наші головні опоненти на цих виборах. Ми не дамо їм посісти друге місце, на яке вони розраховують", - заявив Порошенко.
5 років п’ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели голови. Поки був Президентом, я знав як тримати їх під плінтусом. А тепер у них з’явилася надія. І вже чути гуркіт бульдозера, яким вони хочуть руйнувати фундамент державності, який разом звели за 5 років. pic.twitter.com/c530O2ulW3— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 червня 2019 р.
"5 років п’ята колона сиділа тихіше води і нижче трави. А тепер підвели голови. Поки був президентом, я знав як тримати їх під плінтусом. А тепер у них з’явилася надія", - написав колишній глава держави.
За його словами, "Опоблоку" та "Опоплатформі" не місце в українській владі, тому потрібно "мінімізувати їхню присутність в Раді, а проти тих, хто пролізе туди, тримати міцну оборону".
"Ми не дамо Опоплатформі та Опоблоку можливості претендувати на участь в новій коаліції чи в новому уряді, де вони сподіваються диктувати волю Москви", - додав він.
Нагадаємо:
- 7 червня партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" об'єдналися перед парламентськими виборами.
- 6 червня на з'їзді "Опозиційна платформа - За життя" Медведчук заявив, що платформа буде брати участь в парламентських виборах 21 липня. Платформа навіть назвала свого прем'єра - Юрія Бойка.
- Згодом Мураєв навіть викликав Бойка на дебати.
- За результатами опитування інституту соцдосліджень ім. Яременка і центру "Соцмоніторинг", "Опозиційна платформа – За життя" на виборах у Раду набирає 12,1% голосів - це другий результат. "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" - 0,9%.