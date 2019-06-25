Порошенко назвал главных оппонентов на выборах: он "держал их под плинтусом"

Экс-президент Петр Порошенко, возглавляющий "Европейскую солидарность" заявил, что основными оппонентами его партии на досрочных парламентских выборах будут оппозиционные силы "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом бывший глава государства сообщил в Twitter 25 июня.

"Оппозиционная платформа Бойко-Медведчука и Оппоблок Мураева-Вилкула становятся все более агрессивными и наглыми. Они - наши главные оппоненты на этих выборах. Мы не дадим им занять второе место, на которое они рассчитывают", - заявил Порошенко.

Опозиційна платформа Бойка-Медведчука та Опоблок Мураєва-Вілкула стають все агресивнішими та нахабнішими. Вони - наші головні опоненти на цих виборах. Ми не дамо їм посісти друге місце, на яке вони розраховують. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 червня 2019 р.

"5 лет пятая колонна сидела тише воды и ниже травы. А теперь подняли головы. Пока был президентом, я знал, как держать их под плинтусом. А теперь у них появилась надежда", - написал бывший глава государства.

По его словам, "Оппоблоку" и "Оппоплатформе" не место в украинской власти, поэтому нужно "минимизировать их присутствие в Раде, а против тех, кто пролезет туда, держать крепкую оборону".

"Мы не дадим Оппоплатформе и Оппоблоку возможности претендовать на участие в новой коалиции или в новом правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы", - добавил он.

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