Порошенко назвал главных оппонентов на выборах: он "держал их под плинтусом"

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Вторник, 25 июня 2019, 18:07

Экс-президент Петр Порошенко, возглавляющий "Европейскую солидарность" заявил, что основными оппонентами его партии на досрочных парламентских выборах будут оппозиционные силы "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом бывший глава государства сообщил в Twitter 25 июня.

"Оппозиционная платформа Бойко-Медведчука и Оппоблок Мураева-Вилкула становятся все более агрессивными и наглыми. Они - наши главные оппоненты на этих выборах. Мы не дадим им занять второе место, на которое они рассчитывают", - заявил Порошенко.

"5 лет пятая колонна сидела тише воды и ниже травы. А теперь подняли головы. Пока был президентом, я знал, как держать их под плинтусом. А теперь у них появилась надежда", - написал бывший глава государства.

По его словам, "Оппоблоку" и "Оппоплатформе" не место в украинской власти, поэтому нужно "минимизировать их присутствие в Раде, а против тех, кто пролезет туда, держать крепкую оборону".

"Мы не дадим Оппоплатформе и Оппоблоку возможности претендовать на участие в новой коалиции или в новом правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы", - добавил он.

Напомним:

  • 7 июня партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.
  • 6 июня на съезде "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчук заявил, что платформа будет участвовать в парламентских выборах 21 июля. Платформа даже назвала своего премьера - Юрия Бойко.
  • Позже Мураев даже вызвал Бойко на дебаты.
  • По результатам опроса института социсследований им. Яременко и центра "Соцмониторинг", "Оппозиционная платформа - За жизнь" на выборах в Раду набирает 12,1% голосов - это второй результат. "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - 0,9%.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Европейская солидарность Порошенко Бойко Медведчук


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