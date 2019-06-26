У Харкові невідомі вночі на проспекті Григоренка повертають таблички з іменем Жукова

У Харкові на проспекті Григоренка невідомі особи замінювали таблички з назвою вулиці на "проспект маршала Жукова".

Про це повідомляє UA:Харків.

"Нові-старі" таблички вже встановили на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Як розповів UA: Харків місцевий житель Сергій Тимохін, його знайомий, мешканець одного з будинків по проспекту, побачив драбину за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються вдертися невідомі.

"Біля будинку, біля його вікна, встановили драбину якісь люди, як йому здалося, полізли до сусідів. Оскільки він був один в кімнаті, незрозуміло, що відбувалося, люди спустилися і поїхали собі. Це була біла "Волга" з драбиною на багажнику. Подзвонив, вийшов з хати, подивився, що так, вікно у сусідів ціле, але побачив, що змінена табличка. Питання: чому це відбувається вночі?...", — розповів Тимохін.

На місце викликали поліцію. Люди, які змінювали таблички, не представилися. За їхніми словами, вони діють на підставі угоди. Патрульні попросили робочих припинити роботи до завтра.

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