В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова
В Харькове на проспекте Григоренко неизвестные лица заменяли таблички с названием улицы на "проспект маршала Жукова".
Об этом сообщает UA:Харьков.
"Новые-старые" таблички уже установили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.
Как рассказал UA:Харьков местный житель Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что к его соседям пытаются проникнуть неизвестные.
"Возле дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и уехали. Это была белая "Волга" с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? ... ", - рассказал Тимохин.
На место вызвали полицию. Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра.
Напомним:
- Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
- 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
- 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
- В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель народного депутата Украины Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.
- Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ
- 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.