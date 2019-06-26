США нададуть Україні $4 млн на покращення захисту військових складів

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Середа, 26 червня 2019, 04:15

Представники українсько-американської групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю на засіданні у Вашингтоні підписали Меморандум про надання США допомоги Україні в сфері зберігання боєприпасів на суму $ 4 млн.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці українського посольства в США в facebook.

У Вашингтоні відбулося засідання Українсько-Американської Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю.

За підсумками зустрічі т. в.о. Директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та Помічник Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності Посла України в США Валерія Чалого підписали Меморандум про надання Сполученими Штатами допомоги Україні у сфері зберігання боєприпасів, яким передбачається виділення американською стороною щонайменше 4 млн. дол. на покращення захищеності військових складів на території України.

Засідання Українсько-Американської Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю проводяться двічі на рік, почергово у Києві та Вашингтоні.

Як зазначили у посольстві, ці зустрічі є важливим двостороннім форумом для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, чинної санкційної політики у контексті протидії російській агресії.

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Нагадаємо:

  • З 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою.
  • Зокрема, у жовтні 2018 року загорілася територія 6 арсеналу Міноборони біля міста Ічня Чернігівської області.
  • У 2017 році сталася пожежа на складах військової частини А1352 поблизу міста Балаклія. 
  • У 2018 році біля сховища боєприпасів поблизу Балаклії снову сталася пожежа.
  • 22 вересня 2017 року сталася пожежа на складі військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал.
  • 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області.
  • 29 жовтня 2015 року вибухнули склади у місті Сватове на Луганщині. Тоді загинули 4 військових та 1 цивільний. Головною версію одразу назвали "теракт". Однак у вироку суду згадки про теракт уже не було.

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Теми: США Збройні сили зброя


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