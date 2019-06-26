США предоставят Украине $ 4 млн на улучшение защиты военных складов

Представители украинского-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля на заседании в Вашингтоне подписали Меморандум о предоставлении США помощи Украине в сфере хранения боеприпасов на сумму $ 4 млн.

Об этом говорится в сообщении на странице украинского посольства в США в facebook.

В Вашингтоне состоялось заседание Украинского-Американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

По итогам встречи вр. и.о. Директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и Помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии Посла Украины в США Валерия Чалого подписали Меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее 4 млн. долл. на улучшение защищенности военных складов на территории Украины.

Заседание Украинско-Американской Рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля проводятся два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне.

Как отметили в посольстве, эти встречи являются важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

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Напомним: