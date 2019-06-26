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США предоставят Украине $ 4 млн на улучшение защиты военных складов

Среда, 26 июня 2019, 04:15

Представители украинского-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля на заседании в Вашингтоне подписали Меморандум о предоставлении США помощи Украине в сфере хранения боеприпасов на сумму $ 4 млн.

Об этом говорится в сообщении на странице украинского посольства в США в facebook.

В Вашингтоне состоялось заседание Украинского-Американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

По итогам встречи вр. и.о. Директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и Помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии Посла Украины в США Валерия Чалого подписали Меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее 4 млн. долл. на улучшение защищенности военных складов на территории Украины.

Заседание Украинско-Американской Рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля проводятся два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне.

Как отметили в посольстве, эти встречи являются важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

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Напомним:

  • С 2015 по 2018 год в Украине произошел ряд взрывов на военных складах с боеприпасами и техникой.
  • В частности, в октябре 2018 года загорелась территория 6 арсенала Минобороны возле города Ичня Черниговской области.
  • В 2017 году произошел пожар на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея.
  • В 2018 году у хранилища боеприпасов вблизи Балаклеи снова произошел пожар.
  • 22 сентября 2017 года произошел пожар на складе военной техники вблизи Новоянисоль Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.
  • 26 сентября 2017 года произошел пожар на складах боеприпасов в районе города Калиновка Винницкой области.
  • 29 октября 2015 года взорвались склады в городе Сватово Луганской области. Тогда погибли 4 военных и 1 гражданский. Главной версией сразу назвали "теракт". Однако в приговоре суда упоминания о теракте не было.

Темы: СШАВооруженные силыоружие
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