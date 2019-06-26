Зеленський має довіру більшості українців, решта лідерів відстають
Рівень довіри до Володимира Зеленського залишається доволі високим і становить 67%, а не довіряють новому главі держави 26% громадян.
Про це свідчить моніторинг електоральних настроїв українців, здійснений соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року.
Серед лідерів політичних сил відносно вищим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%) та Ігор Смешко (21%).
Юрію Бойку довіряють 20%, Юлії Тимошенко – 17%, Петру Порошенку – 15% виборців.
Лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних (це сукупно ті, хто зовсім чи скоріше не довіряють).
Соціологи "Рейтингу" опитали 2000 респондентів віком від 18 років методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face).
Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо:
- 21 квітня у другому турі чергових виборів президента України шоумен Володимир Зеленський отримав 73,22% підтримки, а за попереднього президента Петра Порошенка проголосували 24,45% виборців.
- 21 травня, наступного дня після інавгурації, Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив дострокові вибори народних депутатів на 21 липня.
- Одним із аргументів команди президента, крім формальної відсутності коаліції, було те, що народ прагне змін і надав мандат довіри Зеленському, в тому числі, й на оновлення влади.
- Конституційний суд визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Верховної Ради 8 скликання і призначення дострокових парламентських виборів.
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