Зеленський має довіру більшості українців, решта лідерів відстають

Рівень довіри до Володимира Зеленського залишається доволі високим і становить 67%, а не довіряють новому главі держави 26% громадян.

Про це свідчить моніторинг електоральних настроїв українців, здійснений соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року.

Серед лідерів політичних сил відносно вищим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%) та Ігор Смешко (21%).

Юрію Бойку довіряють 20%, Юлії Тимошенко – 17%, Петру Порошенку – 15% виборців.

Лідерами недовіри є Петро Порошенко та Олег Ляшко, яким не довіряють по 80% опитаних (це сукупно ті, хто зовсім чи скоріше не довіряють).

Рівень довіри до ключових політиків Моніторинг групи "Рейтинг" за 20-24 червня

Соціологи "Рейтингу" опитали 2000 респондентів віком від 18 років методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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