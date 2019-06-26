Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский имеет доверие большинства украинцев, остальные лидеры отстают

Среда, 26 июня 2019, 11:09

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому остается достаточно высоким и составляет 67%, а не доверяют новому главе государства 26% граждан.

Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинцев, проведенный социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%) и Игорь Смешко (21%).

Юрию Бойко доверяют 20%, Юлии Тимошенко – 17%, Петру Порошенко - 15% избирателей.

Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных (это совокупно те, кто совсем или скорее не доверяют).

 
Уровень доверия к ключевым политикам

Моніторинг групи "Рейтинг" за 20-24 червня

Социологи "Рейтинга" опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом формализованного интервью (face-to-face).

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Напомним:

  • 21 апреля во втором туре очередных выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский получил 73,22% поддержки, а за предыдущего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
  • 21 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы народных депутатов на 21 июля.
  • Одним из аргументов команды президента, кроме формального отсутствия коалиции, было то, что народ хочет перемен и предоставил мандат доверия Зеленскому, в том числе и на обновление власти.
  • Конституционный суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Темы: социологиявиборыЗеленскийВакарчукПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: