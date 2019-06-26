Зеленский имеет доверие большинства украинцев, остальные лидеры отстают
Уровень доверия к Владимиру Зеленскому остается достаточно высоким и составляет 67%, а не доверяют новому главе государства 26% граждан.
Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинцев, проведенный социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года.
Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%) и Игорь Смешко (21%).
Юрию Бойко доверяют 20%, Юлии Тимошенко – 17%, Петру Порошенко - 15% избирателей.
Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных (это совокупно те, кто совсем или скорее не доверяют).
Социологи "Рейтинга" опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом формализованного интервью (face-to-face).
Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.
Напомним:
- 21 апреля во втором туре очередных выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский получил 73,22% поддержки, а за предыдущего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
- 21 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы народных депутатов на 21 июля.
- Одним из аргументов команды президента, кроме формального отсутствия коалиции, было то, что народ хочет перемен и предоставил мандат доверия Зеленскому, в том числе и на обновление власти.
- Конституционный суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных парламентских выборов.