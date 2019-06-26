Зеленский имеет доверие большинства украинцев, остальные лидеры отстают

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Среда, 26 июня 2019, 11:09

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому остается достаточно высоким и составляет 67%, а не доверяют новому главе государства 26% граждан.

Об этом свидетельствует мониторинг электоральных настроений украинцев, проведенный социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%) и Игорь Смешко (21%).

Юрию Бойко доверяют 20%, Юлии Тимошенко – 17%, Петру Порошенко - 15% избирателей.

Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных (это совокупно те, кто совсем или скорее не доверяют).

 
Уровень доверия к ключевым политикам

Моніторинг групи "Рейтинг" за 20-24 червня

Социологи "Рейтинга" опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом формализованного интервью (face-to-face).

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

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Темы: социология опрос виборы Зеленский Вакарчук


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